Además de series de ‘anime’, Crunchyroll también cuenta con películas en su catálogo. Entre estas destacan Your Name, Jujutsu Kaisen 0 u Oddtaxi in the Woods entre otras. Ahora, Crunchyroll ha revelado que películas llegarán a su catálogo la última semana de abril (2023) y repasaremos las que agregó a mitad de mes.

Estrenos de películas de ‘anime’ de abril (2023) en Crunchyroll

20 de abril

That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond (8 bit)

La historia de That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond, Dirigida por Yasuhito Kikuchi, inicia cuando una misteriosa maldición ha contaminado repetidamente la fuente de agua del reino y la salud de su reina está en claro declive. Pero cuando Hiiro sale en busca de ayuda, se topa con los orcos responsables de la muerte de todos sus seres queridos en el cercano país de Tempestad.

That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond es uno de los estrenos de películas de ‘anime’ de Crunchyroll en abril de 2023 y ya se encuentra en la plataforma tanto doblada como subtitulada al español de Latinoamérica.

To Every You I’ve Loved Before (Bakken Record)

To Every You I’ve Loved Before (dirigida por Jun Matsumoto) y To Me, The One Who Loved You (dirigida por Kenichi Kasai) son dos películas que cuentan historias entrelazadas a través de mundos paralelos. Cada una de estas películas que se unen a los estrenos de ‘anime’ de Crunchyroll en abril del 2023 cuentan sus historias desde la perspectiva única de cada uno de sus protagonistas. Esta es la primera vez que ambas películas estarán disponibles para transmisión fuera de Japón después de su estreno original en cines.

Mientras lucha por hacer amigos tras el divorcio de sus padres, Koyomi Takasaki conoce a Kazune Takigawa, pero aparentemente, ya lo han hecho. Kazune revela que es de la Línea Mundial 85, un universo alternativo en el que ella y Koyomi son amantes. Pero en una realidad en la que moverse entre dimensiones es algo natural, ¿podría ser Koyomi la de otro mundo?

To Every You I’ve Loved Before es uno de los estrenos de películas de ‘anime’ de Crunchyroll en abril de 2023 y ya se encuentra en la plataforma subtitulada al español de Latinoamérica.

To Me, The One Who Loved You (TMS Entertainment)

En otro mundo, Koyomi Hidaka y Shiori Sato se conocen en el centro de investigación de su padre y comienzan a enamorarse, pero también lo hacen sus padres, que acaban casándose. Para evitar convertirse en hermanastros, deciden huir a un universo paralelo. Viajar entre dimensiones es habitual en su mundo, pero no sin repercusiones. ¿Existe un universo para la joven pareja, y qué les costará encontrarlo?

To Me, The One Who Loved You es uno de los estrenos de películas de ‘anime’ de Crunchyroll en abril de 2023 y ya se encuentra en la plataforma subtitulada al español de Latinoamérica.

27 de abril

The Quintessential Quintuplets Movie (Bibury Animation Studios)

la historia de The Quintessential Quintuplets Movie, película que se une a los estrenos de películas de ‘anime de Crnchyroll el 27 de abril, inicia con Futaro luego de guiar a las cinco quintillizas hasta el punto en que pueden graduarse y perseguir sus propios sueños. Ahora, por fin, han llegado a su último festival escolar. Así que decidido a hacer de esta ocasión algo de lo que nunca se arrepentirán, Futaro busca en su interior sus sentimientos por las cinco niñas.

Mobile Suit Gundam Cucuruz Doan’s Island (Sunrise)

El anuncio de la película Gundam: Cucuruz Doan’s Island, la describe como una reimaginación del episodio 15 de la serie de ‘anime’ Mobile Suit Gundam. Cabe resaltar, que el episodio 15 de Gundam ha sido omitido de algunos lanzamientos de la serie en occidente. La historia de este episodio, luego sería retomada como un ‘spin-off- del ‘manga’ Mobile Suit Gundam The Origin de Yoshikazu Yasuhiko. El manga cuenta la historia de Cucuruz Doan, él es un personaje que apareció en el episodio número 15 del ‘anime’ Mobile Suit Gundam de Yoshiyuki Tomino. En el episodio, el personaje principal es un piloto de Zeon que abandonó su puesto después de rechazar una orden de su superior.

Mobile Suit Gundam Cucuruz Doan’s Island se unirá a los estrenos de películas de ‘anime’ de Crunchyroll el 27 de abril de 2023 en japonés con subtítulos al español de Latinoamérica.

Fuente: Crunchyroll