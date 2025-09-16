Anime y Manga

Este es el video oficial de Iris Out, el tema principal de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze

En Colombia, México y otros países de Latinoamérica, Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze llegará el 23 de octubre a las salas de cine.

La semana pasada conocimos cómo suena el doblaje para Latinoamérica de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze. Ahora, la cuenta oficial de Kenshi Yonezu ha compartido el video oficial de la canción Iris Out, uno de los dos temas principales de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze a cargo del cantante japonés.

La otra canción que Kenshi Yonezu interpreta para Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze se llama Jane Doe. Este tema musical es un dueto entre Yonezu y la cantante Hikaru Utada, conocida por su activa participación en la serie de videojuegos Kingdom Hearts de Square Enix.

¿Cuál es la fecha de estreno en salas de cine de Latinoamérica de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc?

Denji tendrá que tomar —quizas— la decisión «más dificil» de su vida.

El estreno en las salas de cine de Japón de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc será el viernes 19 de septiembre. Mientras tanto, junto al tráiler principal, Crunchyroll ha confirmado que el estreno en salas de cine de nuestra región de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc está programada para el jueves 23 de octubre de 2025. Con el regreso de Kenshi Yonezu como artista principal, se especula que otros de los 12 artistas que participaron en el anime de televisión podrían ambientar momentos clave de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc. Por el momento, la única participación confirmada es la de Maximum the Hormone, que ha revelado un nuevo verso de su canción «Hawatari 2-oku sencha» que será incluido en la película.

La música es muy importante para la franquicia Chainsaw Man

El legado del director Ryū Nakayama, aunque discutible para algunos de los fanáticos de la obra de Fujimoto, es innegable. Ya que, a las referencias presentes en el material original se suma la curada selección de temas musicales que se usaron como canciones de cierre de cada episodio de la adaptación al anime de Chainsaw Man.

Si no conocen —o no recuerdan— la lista completa de los endings de Chainsaw Man, se las compartimos a continuación:

Fuente: canal oficial de Kenshi Yonezu en YouTube.

