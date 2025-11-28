Estos son los 10 manga más vendidos del 2025

Este año, el manga One Piece de Eiichiro Oda, ha recuperado el dominio en el top 10 de manga más vendidos. Esto lo hizo superando a Jujutsu Kaisen —ganador del año pasado— y a Dandadan, la obra revelación del 2025. Ahora, ya que, al 2025 le queda un mes —y como es costumbre— Oricon ha revelado su listado anual con los manga más vendidos del año (2025). Esta lista continúa dominada por la editorial Shueisha —conocida por ser la dueña de publicaciones tan importantes como la Shonen Jump o Young Jump—, pero también cuenta con obras de Kodansha y Square Enix. Este año, la Shonen Jump ha posicionado a tres de sus títulos más recientes (Dandadan, Blue Box y Sakamoto Days) entre los siete más vendidos del 2025.

¿Cuáles son los manga más vendidos del año 2025?

El 2025 será recordado por el regreso de un gigante al primer lugar. Con un total aproximado de 4.22 millones de copias, One Piece recupera la corona del manga más vendido del 2025. Además, se destaca la consolidación de la nueva generación de éxitos de Shueisha en el Top 10, así como la fuerte presencia de obras de fantasía y misterio.

Top 10 de manga más vendido en el 2025:

One Piece (~4.220.000 copias) – Shueisha Jujutsu Kaisen (~3.925.000 copias) – Shueisha Dan Da Dan (~3.510.000 copias) – Shueisha Blue Lock (~3.010.000 copias) – Kodansha Kingdom (~2.520.000 copias) – Shueisha Blue Box (~2.360.000 copias) – Shueisha Sakamoto Days (~2.335.000 copias) – Shueisha The Apothecary Diaries (~2.260.000 copias) – Shōsetsuka ni Narō The Fragrant Flower Blooms With Dignity (~2.040.000 copias) – Kodansha Toilet-Bound Hanako-kun (~2.025.000 copias) – Square Enix

Si bien el género de la aventura domina la cima, la demografía shonen de deportes o spokon mantiene su fuerza. Ya que, Blue Lock, que ha sido un pilar en ventas durante varios años, ocupó la cuarta posición, afianzándose como uno de los favoritos de los lectores.

