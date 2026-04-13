Estos son los manga más vendidos de marzo de 2026

Oricon ha revelado las cifras de ventas de manga correspondientes al mes de marzo de 2026. Según los datos, el mes de marzo del año en curso estuvo dominado por títulos pertenecientes a la demografía shonen, con una presencia destacada de lanzamientos de volúmenes individuales que han impulsado las métricas generales de sus respectivas propiedades intelectuales.

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Top 10 manga más vendidos ordenados por series en marzo de 2026

One Piece lidera las ventas de marzo con un 1.015.303 copias físicas vendidas. Esta cifra se ve impulsada directamente por el lanzamiento de su volumen más reciente que recopila el flashback de God Valley. En segunda y tercera posición se ubica la franquicia Jujutsu Kaisen. Ya que, a pesar de haber concluido ya hace casi dos años, sumando su edición estándar y su spin-off «Modulo», acumula más de 717.000 unidades vendidas.

One Piece: 1.015.303 Jujutsu Kaisen Modulo: 394.076 Jujutsu Kaisen: 323.618 Spy x Family: 271.988 Sousou no Frieren: 265.016 Tanon’s B-Side: 249.098 The Fragrant Flower Blooms with Dignity: 234.330 Family Restaurant Iko.: 232.195 One Punch Man: 214.275 Yomi no Tsugai: 208.596

Top 10 manga más vendidos ordenados por volúmenes (tankōbon) individuales en marzo de 2026

A diferencia del listado anterior, esta métrica se enfoca exclusivamente en el éxito de un volumen recopilatorio o tankōbon en particular. Adicionalmente, en este listado vemos series como la octava parte de JoJo’s Bizarre Adventure conocida como JOJOLANDS y Sakamoto Days, publicación que esta por llegar a su final. Los tankōbon más vendidos de marzo de 2026 son los siguientes:

One Piece #114: 931.718 Jujutsu Kaisen Modulo #2: 328.715 Spy x Family #17: 224.695 One Punch Man #36: 194.509 Family Restaurant Iko. #2: 194.086 Yomi no Tsugai #12: 159.289 My Happy Marriage #6: 120.881 Sakamoto Days #26: 112.529 The Fragrant Flower Blooms with Dignity #22: 109.994 JoJo’s Bizarre Adventure: JOJOLANDS #8: 106.180

Vía: @AniRave

Fuente: Oricon