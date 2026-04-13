Anime y Manga

Estos son los manga más vendidos de marzo de 2026

One Piece y Jujutsu Kaisen dominan las cifras de ventas del tercer mes del 2026 y confirman el dominio de la demografía Shonen en el mercado japonés.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Oricon ha revelado las cifras de ventas de manga correspondientes al mes de marzo de 2026. Según los datos, el mes de marzo del año en curso estuvo dominado por títulos pertenecientes a la demografía shonen, con una presencia destacada de lanzamientos de volúmenes individuales que han impulsado las métricas generales de sus respectivas propiedades intelectuales.

Top 10 manga más vendidos ordenados por series en marzo de 2026

One Piece lidera las ventas de marzo con un 1.015.303 copias físicas vendidas. Esta cifra se ve impulsada directamente por el lanzamiento de su volumen más reciente que recopila el flashback de God Valley. En segunda y tercera posición se ubica la franquicia Jujutsu Kaisen. Ya que, a pesar de haber concluido ya hace casi dos años, sumando su edición estándar y su spin-off «Modulo», acumula más de 717.000 unidades vendidas.

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  1. One Piece: 1.015.303
  2. Jujutsu Kaisen Modulo: 394.076
  3. Jujutsu Kaisen: 323.618
  4. Spy x Family: 271.988
  5. Sousou no Frieren: 265.016
  6. Tanon’s B-Side: 249.098
  7. The Fragrant Flower Blooms with Dignity: 234.330
  8. Family Restaurant Iko.: 232.195
  9. One Punch Man: 214.275
  10. Yomi no Tsugai: 208.596

Top 10 manga más vendidos ordenados por volúmenes (tankōbon) individuales en marzo de 2026

A diferencia del listado anterior, esta métrica se enfoca exclusivamente en el éxito de un volumen recopilatorio o tankōbon en particular. Adicionalmente, en este listado vemos series como la octava parte de JoJo’s Bizarre Adventure conocida como JOJOLANDS y Sakamoto Days, publicación que esta por llegar a su final. Los tankōbon más vendidos de marzo de 2026 son los siguientes:

  1. One Piece #114: 931.718
  2. Jujutsu Kaisen Modulo #2: 328.715
  3. Spy x Family #17: 224.695
  4. One Punch Man #36: 194.509
  5. Family Restaurant Iko. #2: 194.086
  6. Yomi no Tsugai #12: 159.289
  7. My Happy Marriage #6: 120.881
  8. Sakamoto Days #26: 112.529
  9. The Fragrant Flower Blooms with Dignity #22: 109.994
  10. JoJo’s Bizarre Adventure: JOJOLANDS #8: 106.180
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Vía: @AniRave
Fuente: Oricon

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