Estos son nuestros ‘anime’ recomendados de primavera (2020)

Comenzamos una nueva temporada de ‘anime’. Por fortuna, ahora tenemos un poco más de tiempo para disfrutar de lo más reciente de la animación japonesa. Incluso con los inconvenientes causados por la reciente cuarentena, la industria de la animación es una de las pocas que todavía tiene cómo funcionar. Es incierto lo que pueda pasar gracias a Don COVID-19. Sin embargo, por ahora se puede disfrutar de estas series desde la comodidad de la casa.

Algo muy importante para tener en cuenta es que algunas de las series pueden suspender sus transmisiones de forma inesperada debido a la pandemia. Ya hemos visto que One Piece, Pokémon y la nueva Digimon Adventure tuvieron que hacerlo. Es mejor estar preparados.

Appare-Ranman!

¿Alguna vez vieron a Los autos locos? Bueno, esta es una versión bastante similar con mucho ‘steampunk’ y acción en cuatro ruedas. Esta producción original del estudio P.A. Works muestra las aventuras del excéntrico inventor Appare Sorano y su guardián Kosame Isshike en una carrera por los Estados Unidos para ganar el suficiente dinero para regresar a casa.

En esta carrera, que va desde Los Angeles hasta Nueva York, encontrarán aliados y enemigos que también quieren hacerse con el premio. Todos los competidores usan exagerados vehículos que son impulsados a vapor para tratar de dejar atrás a sus oponentes.

Arte

Basado en el ‘manga’ de Kei Ohkubo, Arte muestra la Florencia del siglo XVI desde el punto de vista de una joven artista apasionada por la ilustración. Cuando el padre de Arte fallece, su madre desea que abandone la senda artística para que pueda casarse con un noble y mantener su linaje aristocrático. En la época renacentista, los artistas son predominantemente hombres. Sin embargo, eso no detiene a Arte en su búsqueda para convertirse en una artesana.

Para lograr el reconocimiento que tanto busca, Arte recurrirá a la ayuda de Leo. Este maestro artesano se da cuenta del potencial de Arte y la acepta como su aprendiz.

Tower of God

Esta serie está basada en el trabajo original del escritor coreano Lee Jong Hui, mejor conocido por su seudónimo SIU. Este ‘webtoon‘ o ‘manhwa’ —nombres por los cuales se conocen a los cómics de Corea del Sur— nos cuenta la historia de Baam, que consigue entrar a la torre de dios luego de perseguir a su amiga Rachel . En este misterioso lugar, Baam conocerá personajes extravagantes que le dirán que todas las respuestas las encontrará en la cima de la torre.

Tower of God es una gran elección para los amantes del ‘anime’ en esta primavera, ya que su historia combina el misterio con la acción y la aventura. Al ser una producción coreana, es muy interesante ver cómo el autor maneja una historia no influenciada por la cultura japonesa.

Fugou Keiji: Balance;Unlimited

Tomohiko Itō, el director de las primeras dos temporadas de Sword Art Online, regresa esta temporada de primavera para dirigir Fugou Keiji: Balance:Unlimited. Este ‘anime’ nos cuenta la historia de un detective adinerado llamado Daisuke Kanbe, el cual resuelve casos de formas poco ortodoxas. Este detective es trasladado a una unidad especial que se caracteriza por reclutar agentes «problemáticos». En esta unidad, Kanbe conoce a su nuevo compañero: Haru Katō, el cual tiene una personalidad opuesta a la de Kanbe. Es así como este extraño dúo tendrá a su cargo los casos más extraños en una versión moderna de Tokio.

La animación está a cargo del estudio CloverWorks, conocido por series como Darling in the Franxx, Persona 5: The Animation y la segunda temporada de Phoenix Wright. Detrás de la pegajosa banda sonora con ritmos de jazz se encuentra Yuugo Kanno, recordada por sus composiciones para Ajin y JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable.

¡Estas son nuestras recomendaciones por esta temporada! Sin embargo, nos gustaría saber cuales son sus opciones para la temporada de ‘anime’ de primavera del 2020.