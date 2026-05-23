Anime y Manga

Estos son todos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026

¡Descubre a los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026! luego de una participación histórica de 73 millones de votos globales.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 8 min

Hoy se llevo a cabo la ceremonia de premiación de los Crunchyroll Anime Awards 2026 y como es costumbre, les traemos lista completa de los ganadores de este año. Antes de revelar a los ganadores, hay que destacar a quien recibe el Premio al Impacto Global 2026, el director de anime Tatsuya Nagamine, conocido por su trabajo en proyectos como Dragon Ball Super, One Piece o Saint Seiya Omega. Nagamine falleció en agosto de 2025 a los 53 años por problemas de salud. Con un récord absoluto de 73 millones de votos emitidos por la comunidad global, la ceremonia sirvió para consolidar a esta premiación como la mas importante del medio gracias a la participación de la comunidad.

Contenido:

Anime del año

  • The Apothecary Diaries Temporada 2
  • DAN DA DAN Temporada 2
  • Gachiakuta
  • My Hero Academia temporada final [ganador]
  • The Summer Hikaru Died
  • Takopi’s Original Sin

Película del año

  • 100 Meters
  • Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle [ganador]
  • Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage
  • The Rose of Versailles
  • Scarlet

Mejor serie en curso

  • DAN DA DAN Temporada 2
  • Kaiju No. 8 Temporada 2
  • My Hero Academia Temporada final
  • One Piece [ganador]
  • Solo Leveling Temporada 2
  • SPY x FAMILY Temporada 3

Mejor serie nueva

  • Clevatess
  • The Fragrant Flower Blooms With Dignity
  • Gachiakuta [ganador]
  • Sakamoto Days
  • The Summer Hikaru Died
  • Takopi’s Original Sin

Anime original del año

  • Apocalypse Hotel
  • Digimon Beatbreak
  • Lazarus [ganador]
  • Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
  • Moonrise
  • ZENSHU

Mejor animación

  • DAN DA DAN Temporada 2
  • Gachiakuta
  • My Hero Academia temporada final
  • One Piece
  • Solo Leveling Temporada 2 [ganador]
  • Takopi’s Original Sin

Mejor diseño de personajes

  • The Apothecary Diaries Temporada 2
  • DAN DA DAN Temporada 2
  • Gachiakuta [ganador]
  • My Dress-Up Darling Temporada 2
  • One Piece
  • Takopi’s Original Sin

Director del año

  • Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma (The Apothecary Diaries Temporada 2) [ganador]
  • Fuga Yamashiro y Abel Góngora (DAN DA DAN Temporada 2)
  • Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)
  • Kenji Nagasaki y Naomi Nakayama (My Hero Academia Temporada final)
  • Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)
  • Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)

Mejor arte de fondo

  • The Apothecary Diaries Temporada 2
  • CITY THE ANIMATION
  • DAN DA DAN Temporada 2
  • Gachiakuta [ganador]
  • Kowloon Generic Romance
  • The Summer Hikaru Died

Anime de romance del año

  • Blue Box
  • DAN DA DAN Temporada 2
  • The Fragrant Flower Blooms With Dignity [ganador]
  • Honey Lemon Soda
  • My Dress-Up Darling Temporada 2
  • Ranma1/2 Temporada 2

Mejor anime de comedia

  • CITY THE ANIMATION
  • DAN DA DAN Temporada 2 [ganador]
  • My Dress-Up Darling Temporada 2
  • Ranma1/2 Temporada 2
  • SPY x FAMILY Temporada 3
  • WITCH WATCH

Mejor anime de acción

  • DAN DA DAN Temporada 2
  • Gachiakuta
  • Kaiju No. 8 Temporada 2
  • My Hero Academia Temporada Final
  • One Piece
  • Solo Leveling Temporada 2 [ganador]

Anime isekai del año

  • Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Temporada 2
  • Disney Twisted-Wonderland: The Animation — Temporada 1 «Episode of Heartslabyul«
  • From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!
  • KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-
  • Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 3 [ganador]
  • ZENSHU

Anime de drama del año

  • Anne Shirley
  • The Apothecary Diaries Temporada 2 [ganador]
  • Blue Box
  • Orb: On the Movements of the Earth
  • The Summer Hikaru Died
  • Takopi’s Original Sin

Mejor anime de la vida diaria

  • Anne Shirley
  • Blue Box
  • CITY THE ANIMATION
  • The Fragrant Flower Blooms with Dignity
  • My Dress-Up Darling Temporada 2
  • SPY x FAMILY Temporada 3 [ganador]

Mejor personaje principal

  • Izuku Midoriya (My Hero Academia)
  • Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2) [ganador]
  • Momo (DAN DA DAN Temporada 2)
  • Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)
  • Rudo (Gachiakuta)
  • Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2)

Personaje secundario del año

  • Enjin (Gachiakuta)
  • Jin Enjoji (Jiji) (DAN DA DAN Temporada 2)
  • Jinshi (The Apothecary Diaries Temporada 2)
  • Katsuki Bakugo (My Hero Academia) [ganador]
  • Loulan/Shisui (The Apothecary Diaries Temporada 2)
  • Turbo Abuela (DAN DA DAN Temporada 2)

Personaje «Que Siempre Debemos Proteger»

  • Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3) [ganador]
  • Izuku Midoriya (My Hero Academia)
  • Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
  • Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
  • Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)
  • Takopi (Takopi’s Original Sin)

Mejor Canción de Anime

  • «In Bloom» de Lilas Ikuta (The Apothecary Diaries Temporada 2)
  • «IRIS OUT» de Kenshi Yonezu (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc) [ganador]
  • «JANE DOE» de Kenshi Yonezu and Hikaru Utada (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
  • «On The Way» de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)
  • «ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)» de LiSA (Solo Leveling Temporada 2)
  • «Watch Me!» de YOASOBI (WITCH WATCH)

Mejor Banda Sonora

  • The Apothecary Diaries Temporada 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)
  • Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (kensuke ushio)
  • DAN DA DAN Temporada 2 (kensuke ushio)
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura, Go Shiina) [ganador]
  • Gachiakuta (Taku Iwasaki)
  • Solo Leveling Temporada 2 (Hiroyuki Sawano)

Opening del año

  • «HUGs» de Paledusk (Gachiakuta)
  • «Mirage» de Creepy Nuts (Call of the Night Temporada 2)
  • «On The Way» de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2) [ganador]
  • «ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)» de LiSA (Solo Leveling Temporada 2)
  • «THE REVO» de PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia)
  • «Watch Me!» de YOASOBI (WITCH WATCH)

Mejor Ending

  • «Actor» de Lilas Ikuta (SPY x FAMILY Temporada 3)
  • «Beautiful Colors» de OneRepublic (Kaiju No. 8 Temporada 2)
  • «Doukashiteru» de WurtS (DAN DA DAN Temporada 2)
  • «I» de BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia) [ganador]
  • «Kawaii Kaiwai» de PiKi (My Dress-Up Darling Temporada 2)
  • «UN-APEX» de TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling Temporada 2)

Mejor Interpretación de Voz (Japonés)

  • Aoi Yuki como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2) [ganador]
  • Chiaki Kobayashi como Yoshiki Tsujinaka (The Summer Hikaru Died)
  • Daiki Yamashita como Izuku Midoriya (My Hero Academia)
  • Kikunosuke Toya como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
  • Mayumi Tanaka como Monkey D. Luffy (One Piece)
  • Reina Ueda como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Interpretación de Voz (Castellano) del año

  • Adrián Pineda como Rudo (Gachiakuta)
  • Carles Teruel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) [ganador]
  • Cristina Peña como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
  • Joel Gómez Jiménez como Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)
  • Marisa Marciel como Nami (One Piece)
  • Marta Barbará as Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)

  • Desireé González como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
  • Dion González como Rudo (Gachiakuta)
  • Erika Langarica como Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling Temporada 2)
  • Fernando Moctezuma como Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2)
  • Jessica Ángeles como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
  • Jose Antonio Toledano como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) [ganador]
🔥

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Fuente Crunchyroll

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