Estos son todos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026

Hoy se llevo a cabo la ceremonia de premiación de los Crunchyroll Anime Awards 2026 y como es costumbre, les traemos lista completa de los ganadores de este año. Antes de revelar a los ganadores, hay que destacar a quien recibe el Premio al Impacto Global 2026, el director de anime Tatsuya Nagamine, conocido por su trabajo en proyectos como Dragon Ball Super, One Piece o Saint Seiya Omega. Nagamine falleció en agosto de 2025 a los 53 años por problemas de salud. Con un récord absoluto de 73 millones de votos emitidos por la comunidad global, la ceremonia sirvió para consolidar a esta premiación como la mas importante del medio gracias a la participación de la comunidad.
Contenido:
- Anime del año
- Película del año
- Mejor serie en curso
- Mejor serie nueva
- Anime original del año
- Mejor animación
- Mejor diseño de personajes
- Director del año
- Mejor arte de fondo
- Anime de romance del año
- Mejor anime de comedia
- Mejor anime de acción
- Anime isekai del año
- Anime de drama del año
- Mejor anime de la vida diaria
- Mejor personaje principal
- Personaje secundario del año
- Personaje «Que Siempre Debemos Proteger»
- Mejor Canción de Anime
- Mejor Banda Sonora
- Opening del año
- Mejor Ending
- Mejor Interpretación de Voz (Japonés)
- Interpretación de Voz (Castellano) del año
- Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)
- Más noticias sobre anime
Anime del año
- The Apothecary Diaries Temporada 2
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia temporada final [ganador]
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Película del año
- 100 Meters
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle [ganador]
- Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage
- The Rose of Versailles
- Scarlet
Mejor serie en curso
- DAN DA DAN Temporada 2
- Kaiju No. 8 Temporada 2
- My Hero Academia Temporada final
- One Piece [ganador]
- Solo Leveling Temporada 2
- SPY x FAMILY Temporada 3
Mejor serie nueva
- Clevatess
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
- Gachiakuta [ganador]
- Sakamoto Days
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Anime original del año
- Apocalypse Hotel
- Digimon Beatbreak
- Lazarus [ganador]
- Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
- Moonrise
- ZENSHU
Mejor animación
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia temporada final
- One Piece
- Solo Leveling Temporada 2 [ganador]
- Takopi’s Original Sin
Mejor diseño de personajes
- The Apothecary Diaries Temporada 2
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta [ganador]
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- One Piece
- Takopi’s Original Sin
Director del año
- Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma (The Apothecary Diaries Temporada 2) [ganador]
- Fuga Yamashiro y Abel Góngora (DAN DA DAN Temporada 2)
- Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)
- Kenji Nagasaki y Naomi Nakayama (My Hero Academia Temporada final)
- Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)
- Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)
Mejor arte de fondo
- The Apothecary Diaries Temporada 2
- CITY THE ANIMATION
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta [ganador]
- Kowloon Generic Romance
- The Summer Hikaru Died
Anime de romance del año
- Blue Box
- DAN DA DAN Temporada 2
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity [ganador]
- Honey Lemon Soda
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- Ranma1/2 Temporada 2
Mejor anime de comedia
- CITY THE ANIMATION
- DAN DA DAN Temporada 2 [ganador]
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- Ranma1/2 Temporada 2
- SPY x FAMILY Temporada 3
- WITCH WATCH
Mejor anime de acción
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- Kaiju No. 8 Temporada 2
- My Hero Academia Temporada Final
- One Piece
- Solo Leveling Temporada 2 [ganador]
Anime isekai del año
- Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Temporada 2
- Disney Twisted-Wonderland: The Animation — Temporada 1 «Episode of Heartslabyul«
- From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!
- KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-
- Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 3 [ganador]
- ZENSHU
Anime de drama del año
- Anne Shirley
- The Apothecary Diaries Temporada 2 [ganador]
- Blue Box
- Orb: On the Movements of the Earth
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Mejor anime de la vida diaria
- Anne Shirley
- Blue Box
- CITY THE ANIMATION
- The Fragrant Flower Blooms with Dignity
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- SPY x FAMILY Temporada 3 [ganador]
Mejor personaje principal
- Izuku Midoriya (My Hero Academia)
- Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2) [ganador]
- Momo (DAN DA DAN Temporada 2)
- Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)
- Rudo (Gachiakuta)
- Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2)
Personaje secundario del año
- Enjin (Gachiakuta)
- Jin Enjoji (Jiji) (DAN DA DAN Temporada 2)
- Jinshi (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Katsuki Bakugo (My Hero Academia) [ganador]
- Loulan/Shisui (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Turbo Abuela (DAN DA DAN Temporada 2)
Personaje «Que Siempre Debemos Proteger»
- Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3) [ganador]
- Izuku Midoriya (My Hero Academia)
- Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
- Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)
- Takopi (Takopi’s Original Sin)
Mejor Canción de Anime
- «In Bloom» de Lilas Ikuta (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- «IRIS OUT» de Kenshi Yonezu (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc) [ganador]
- «JANE DOE» de Kenshi Yonezu and Hikaru Utada (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- «On The Way» de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)
- «ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)» de LiSA (Solo Leveling Temporada 2)
- «Watch Me!» de YOASOBI (WITCH WATCH)
Mejor Banda Sonora
- The Apothecary Diaries Temporada 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (kensuke ushio)
- DAN DA DAN Temporada 2 (kensuke ushio)
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura, Go Shiina) [ganador]
- Gachiakuta (Taku Iwasaki)
- Solo Leveling Temporada 2 (Hiroyuki Sawano)
Opening del año
- «HUGs» de Paledusk (Gachiakuta)
- «Mirage» de Creepy Nuts (Call of the Night Temporada 2)
- «On The Way» de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2) [ganador]
- «ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)» de LiSA (Solo Leveling Temporada 2)
- «THE REVO» de PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia)
- «Watch Me!» de YOASOBI (WITCH WATCH)
Mejor Ending
- «Actor» de Lilas Ikuta (SPY x FAMILY Temporada 3)
- «Beautiful Colors» de OneRepublic (Kaiju No. 8 Temporada 2)
- «Doukashiteru» de WurtS (DAN DA DAN Temporada 2)
- «I» de BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia) [ganador]
- «Kawaii Kaiwai» de PiKi (My Dress-Up Darling Temporada 2)
- «UN-APEX» de TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling Temporada 2)
Mejor Interpretación de Voz (Japonés)
- Aoi Yuki como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2) [ganador]
- Chiaki Kobayashi como Yoshiki Tsujinaka (The Summer Hikaru Died)
- Daiki Yamashita como Izuku Midoriya (My Hero Academia)
- Kikunosuke Toya como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Mayumi Tanaka como Monkey D. Luffy (One Piece)
- Reina Ueda como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
Interpretación de Voz (Castellano) del año
- Adrián Pineda como Rudo (Gachiakuta)
- Carles Teruel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) [ganador]
- Cristina Peña como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Joel Gómez Jiménez como Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)
- Marisa Marciel como Nami (One Piece)
- Marta Barbará as Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)
- Desireé González como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Dion González como Rudo (Gachiakuta)
- Erika Langarica como Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling Temporada 2)
- Fernando Moctezuma como Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2)
- Jessica Ángeles como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Jose Antonio Toledano como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) [ganador]
Más noticias sobre anime
- 1. El anime Sekiro: No Defeat tendrá un estreno de tres semanas en salas de cine
- 2. Baki: Blood Arena – Reseña (PC)
- 3. The One Piece: Netflix confirma cuando salen los primeros siete episodios del remake
- 4. Young Ladies Don’t Play Fighting Games: la fecha de estreno del anime ha sido revelada en EVO Japan 2026
- 5. ¿El remake de Soul Eater es real? una publicación oficial alerta a los fanáticos de Atsushi Okubo
- 6. La película Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era llegará a las salas de cine de Colombia
Fuente Crunchyroll