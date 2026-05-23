Estos son todos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026

Hoy se llevo a cabo la ceremonia de premiación de los Crunchyroll Anime Awards 2026 y como es costumbre, les traemos lista completa de los ganadores de este año. Antes de revelar a los ganadores, hay que destacar a quien recibe el Premio al Impacto Global 2026, el director de anime Tatsuya Nagamine, conocido por su trabajo en proyectos como Dragon Ball Super, One Piece o Saint Seiya Omega. Nagamine falleció en agosto de 2025 a los 53 años por problemas de salud. Con un récord absoluto de 73 millones de votos emitidos por la comunidad global, la ceremonia sirvió para consolidar a esta premiación como la mas importante del medio gracias a la participación de la comunidad.

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Anime del año

The Apothecary Diaries Temporada 2

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia temporada final [ganador]

[ganador] The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Película del año

100 Meters

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle [ganador]

[ganador] Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage

The Rose of Versailles

Scarlet

Mejor serie en curso

DAN DA DAN Temporada 2

Kaiju No. 8 Temporada 2

My Hero Academia Temporada final

One Piece [ganador]

Solo Leveling Temporada 2

SPY x FAMILY Temporada 3

Mejor serie nueva

Clevatess

The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Gachiakuta [ganador]

[ganador] Sakamoto Days

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Anime original del año

Apocalypse Hotel

Digimon Beatbreak

Lazarus [ganador]

[ganador] Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX

Moonrise

ZENSHU

Mejor animación

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia temporada final

One Piece

Solo Leveling Temporada 2 [ganador]

[ganador] Takopi’s Original Sin

Mejor diseño de personajes

The Apothecary Diaries Temporada 2

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta [ganador]

[ganador] My Dress-Up Darling Temporada 2

One Piece

Takopi’s Original Sin

Director del año

Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma (The Apothecary Diaries Temporada 2) [ganador]

[ganador] Fuga Yamashiro y Abel Góngora (DAN DA DAN Temporada 2)

Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)

Kenji Nagasaki y Naomi Nakayama (My Hero Academia Temporada final)

Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)

Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)

Mejor arte de fondo

The Apothecary Diaries Temporada 2

CITY THE ANIMATION

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta [ganador]

[ganador] Kowloon Generic Romance

The Summer Hikaru Died

Anime de romance del año

Blue Box

DAN DA DAN Temporada 2

The Fragrant Flower Blooms With Dignity [ganador]

[ganador] Honey Lemon Soda

My Dress-Up Darling Temporada 2

Ranma1/2 Temporada 2

Mejor anime de comedia

CITY THE ANIMATION

DAN DA DAN Temporada 2 [ganador]

[ganador] My Dress-Up Darling Temporada 2

Ranma1/2 Temporada 2

SPY x FAMILY Temporada 3

WITCH WATCH

Mejor anime de acción

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

Kaiju No. 8 Temporada 2

My Hero Academia Temporada Final

One Piece

Solo Leveling Temporada 2 [ganador]

Anime isekai del año

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Temporada 2

Disney Twisted-Wonderland: The Animation — Temporada 1 «Episode of Heartslabyul«

From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!

KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-

Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 3 [ganador]

[ganador] ZENSHU

Anime de drama del año

Anne Shirley

The Apothecary Diaries Temporada 2 [ganador]

[ganador] Blue Box

Orb: On the Movements of the Earth

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Mejor anime de la vida diaria

Anne Shirley

Blue Box

CITY THE ANIMATION

The Fragrant Flower Blooms with Dignity

My Dress-Up Darling Temporada 2

SPY x FAMILY Temporada 3 [ganador]

Mejor personaje principal

Izuku Midoriya (My Hero Academia)

Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2) [ganador]

[ganador] Momo (DAN DA DAN Temporada 2)

Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)

Rudo (Gachiakuta)

Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2)

Personaje secundario del año

Enjin (Gachiakuta)

Jin Enjoji (Jiji) (DAN DA DAN Temporada 2)

Jinshi (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Katsuki Bakugo (My Hero Academia) [ganador]

[ganador] Loulan/Shisui (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Turbo Abuela (DAN DA DAN Temporada 2)

Personaje «Que Siempre Debemos Proteger»

Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3) [ganador]

[ganador] Izuku Midoriya (My Hero Academia)

Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)

Takopi (Takopi’s Original Sin)

Mejor Canción de Anime

«In Bloom» de Lilas Ikuta (The Apothecary Diaries Temporada 2)

«IRIS OUT» de Kenshi Yonezu (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc) [ganador]

[ganador] «JANE DOE» de Kenshi Yonezu and Hikaru Utada (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

«On The Way» de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)

«ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)» de LiSA (Solo Leveling Temporada 2)

«Watch Me!» de YOASOBI (WITCH WATCH)

Mejor Banda Sonora

The Apothecary Diaries Temporada 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (kensuke ushio)

DAN DA DAN Temporada 2 (kensuke ushio)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura, Go Shiina) [ganador]

[ganador] Gachiakuta (Taku Iwasaki)

Solo Leveling Temporada 2 (Hiroyuki Sawano)

Opening del año

«HUGs» de Paledusk (Gachiakuta)

«Mirage» de Creepy Nuts (Call of the Night Temporada 2)

«On The Way» de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2) [ganador]

[ganador] «ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)» de LiSA (Solo Leveling Temporada 2)

«THE REVO» de PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia)

«Watch Me!» de YOASOBI (WITCH WATCH)

Mejor Ending

«Actor» de Lilas Ikuta (SPY x FAMILY Temporada 3)

«Beautiful Colors» de OneRepublic (Kaiju No. 8 Temporada 2)

«Doukashiteru» de WurtS (DAN DA DAN Temporada 2)

«I» de BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia) [ganador]

[ganador] «Kawaii Kaiwai» de PiKi (My Dress-Up Darling Temporada 2)

«UN-APEX» de TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling Temporada 2)

Mejor Interpretación de Voz (Japonés)

Aoi Yuki como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2) [ganador]

[ganador] Chiaki Kobayashi como Yoshiki Tsujinaka (The Summer Hikaru Died)

Daiki Yamashita como Izuku Midoriya (My Hero Academia)

Kikunosuke Toya como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Mayumi Tanaka como Monkey D. Luffy (One Piece)

Reina Ueda como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Interpretación de Voz (Castellano) del año

Adrián Pineda como Rudo (Gachiakuta)

Carles Teruel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) [ganador]

[ganador] Cristina Peña como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Joel Gómez Jiménez como Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)

Marisa Marciel como Nami (One Piece)

Marta Barbará as Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)

Desireé González como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Dion González como Rudo (Gachiakuta)

Erika Langarica como Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling Temporada 2)

Fernando Moctezuma como Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2)

Jessica Ángeles como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Jose Antonio Toledano como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) [ganador]

Fuente Crunchyroll