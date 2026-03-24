Jujutsu Kaisen: el final de la primera parte de la tercera temporada adaptará toda la batalla de la colonia de Sendai

El estudio de animación MAPPA pondrá punto y final a la primera parte de la tercera temporada del anime de Jujutsu Kaisen esta semana y para alistar a los fanáticos de la obra de Gege Akutami para este cierre de temporada han compartido un tráiler especial.

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Fecha y hora del estreno del episodio final de la primera parte de la tercera temproada de jujutsu Kaisen

El episodio final de la primera parte de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen está programado para ser estrenado el jueves 26 de marzo. Para los seguidores de la serie, en nuestra región, el estreno se producirá de manera simultánea en los siguientes horarios:

Horarios del estreno del episodio 9 de la tercera temproada de Jujutsu Kaisen en Crunchyroll:

México: 10:30 AM

10:30 AM Colombia: 11:30 AM

11:30 AM España: 17:30 (5:30 PM)

¿Qué capítulos del manga adaptará el episodio 12 de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

La principal característica de este cierre de temporada es la cantidad de capítulos del manga que adaptará el episodio final (12) de la tercera temproada de Jujutsu Kaisen. Mientras que un episodio promedio de anime suele cubrir entre tres y cuatro capítulos de un manga, el episodio final (12) de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen adaptará aproximadamente siete capítulos (alrededor de 150 páginas), lo que equivale a casi el contenido de un volumen o tankōbon completo. Exactamente, el final de la tercera temporada en sus 27 minutos adaptará del capítulo 175 al 180 del manga de Jujutsu Kaisen.

¿Cuándo saldrá o será el estreno de la segunda parte de la tercera temporada de jujutsu Kaisen?

Por el momento, MAPPA no ha revelado un mes tentativo para el estreno de la segunda parte de la tercera temporada de jujutsu Kaisen. Sin embargo, algunos creen que el estreno de esta segunda tanda de episodios que terminarán de adaptar el arco de los juegos del sacrificio podría salir en enero de 2027. No obstante, esperamos que el jueves que se estrene el episodio final de la esta primera parte podamos conocer algo sobre el estreno de los siguientes episodios del anime de Jujutsu Kaisen.

Fuente: TOHO animation



