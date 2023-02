Desde hace cuatro meses Netflix reveló la fecha de estreno de la primera película de Black Clover llamada Sword of the Wizard King. Ahora, la página oficial de Black Clover: Mahо̄tei no Ken —como se llama este filme en Japón— ha revelado que el estreno de la primera película de Black Clover ha sido pospuesto.

El estreno de Black Clover: Sword of the Wizard King ha sido pospuesto por complicaciones debido al Covid-19 en el equipo de producción de la película.

¿Cuál es la nueva fecha de estreno de la primera película de Black Clover?

Konrad, personaje clave de la película Black Clover: Sword of the Wizard King (La espada del rey mago) es el rey mago que estaba en el poder antes de Julius Novachrono.

Black Clover: Sword of the Wizard King, o Mahо̄tei no Ken como se llama en Japón, tenía planeado su estreno para el 31 de marzo. Así que si se preguntan cuál es la nueva fecha de estreno de la primera película de Black Clover, les contamos que la primera película de obra de Yuki Tabata ahora llegará el viernes 16 de junio del 2023. Esta fecha también ha sido confirmada por Netflix, quien posee los derechos de distribución internacional de la primera película de Black Clover.

Osea que en Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica la película Black Clover: Sword of the Wizard King se podrá ver el 16 de junio —al igual que en Japón—.

¿De qué trata Black Clover?

Ambientado en un mundo en el que la magia es común entre sus habitantes, Black Clover gira alrededor de Asta: un joven que no tiene habilidad mágica alguna. A pesar de sus límites, Asta anhela convertirse en el Emperador Mago. Este es un objetivo que comparte con Yuno: su rival, hermano y un mago prodigio. Para lograrlo, Asta dedica cada día a entrenar físicamente en un esfuerzo de compensar su ausencia de magia. Sin embargo, todo cambia cuando Asta recibe el grimorio con el trébol de cinco hojas. Este le permite utilizar el poder de la anti-magia.

