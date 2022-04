Golden Kamuy, SAO, Spriggan y más estrenos de anime que llegarán en el 2022

El 2022 está lleno de estrenos de series de ‘anime’ y en GamerFocus hemos elaborado un listado de los estrenos de ‘anime’ que llegarán en el 2022. Así que es hora de conocer que estrenos de ‘anime’ llegarán durante el 2022 a la televisión japonesa y a los servicios de ‘streaming’ Netflix y Crunchyroll.

Índice de estrenos revelados en Anime Japan 2022 para esta temporada

The Rising of the Shield Hero (Tate no Yuusha) temporada 2

Uno de los estrenos de ‘anime’ de primavera 2022 es la temporada 2 de The Rising of the Shield Hero (Tate no Yuusha), la cual en Anime Japan 2022 hizo parte de los anuncios del escenario de Kadokawa Shōten. La temporada 2 del ‘anime’ The Rising of the Shield Hero (Tate no Yuusha) se unirá a los estrenos de la temporada primavera 2022, el miércoles 6 de abril en Crunchyroll.

Sword Art Online: Progressive – Scherzo of the Deep Night

En el 2022, el ‘anime’ Sword Art Online cumple 10 años y como parte de la celebración fue compartido en Anime Japan 2022 un ‘teaser’ de la película de SAO. Sword Art Online: Progressive – Scherzo of the Deep Night, será estrenada el último cuarto del 2022 en los cines de Japón.

The Eminence in Shadow

Otro de los estrenos para fin de año, más precisamente octubre, presentados en el evento Anime Japan 2022 fue The Eminence in Shadow.

The Eminence in Shadow, ‘anime’ que hará parte de los estrenos del último cuarto del 2022, contará con la participación de la ‘seiyu’ Ai Fairouz (Joline Cuyo en Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean). Este ‘anime’ está basado en una novela ligera homónima también cuenta con un ‘manga’ publicado en la revista Comp Ace de la editorial Kadokawa Shōten en diciembre del 2018.

Black Summoner

En el evento Anime Japan 2022 fue revelado un nuevo tráiler de Black Summoner del Studio Satelight, el cual hace parte de los estrenos de ‘anime’ de julio del 2022.

Engage Kiss

Aniplex compartió durante Japan Anime 2022 un tráiler de Engage Kiss, serie original del estudio A-1 Pictures que hará parte de los estrenos de ‘anime’ de la temporada de verano en Julio del 2022.

The Quintessential Quintuplets the Movie

La película secuela de The Quintessential Quintuplets, cinta animada que hace parte de los estrenos de la temporada de ‘anime’ primavera 2022, llegará a los cines del país del sol naciente el viernes 20 de mayo. Esto fue revelado, por medio de un nuevo tráiler en el evento Anime Japan 2022 por TBS Animation.

Lycoris Recoil

Ya conocíamos que el ‘anime’ Lycoris Recoil hará parte de los estrenos de ‘anime’ del mes de julio de este año. En Anime Japan 2022 fue estrenado un tráiler de este ‘anime’, de comedia absurda, que cuenta la vida diaria de una chica rubia llamada Chisato.

Uncle from Another World

Kadokawa también reveló durante el evento Anime Japan 2022 un nuevo tráiler de Uncle from Another World, ‘anime’ que hará parte de los estrenos de ‘anime’ del mes de julio. Adicionalmente, el adelanto reveló que Mayu Maeshima interpretará el ‘opening’ y Yuka Iguchi el ‘ending’ del ‘anime’ Uncle from Another World.

Shadows House temporada 2

Otro de los estrenos de series de ‘anime’ que llegarán en julio del 2022 es la temporada 2 de Shadows House. Este ‘anime’, que adaptará el ‘manga’ homónimo publicado en la revista Young Jump, recibió un nuevo tráiler durante Anime Japan 2022

RWBY: Ice Queendom

Este ‘anime’ se unirá a los estrenos de Crunchyroll del 2022.

Bandai Namco Arts compartió durante Japan Anime 2022 un adelanto de RWBY: Ice Queendom. El nuevo tráiler del ‘anime’ de la franquicia RWBY es ambientado por la canción Awake, interpretada por la cantante Saori Hayami, que será el ‘ending’ de la serie.

Luminous Witches

Este ‘anime’ fue anunciado en el 2018 y al principio estaba destinada a ser estrenada en el 2021, pero por algunas circunstancias su estreno fue pospuesto para este año. Ahora el estudio SHAFT ha revelado con un nuevo tráiler, estrenado durante Anime Japan 2022, que Luminous Witches estará disponible a partir del mes de julio.

Shikimori’s Not Just a Cutie

La comedia romántica Shikimori’s Not Just a Cutie también estuvo presente entre los anuncios de estrenos de Anime Japan 2022. El segundo tráiler de Shikimori’s Not Just a Cutie es ambientado por el ‘opening’ Honey Jet Coaster —canción interpretada por Nasuo— y la canción Route BLUE de Yuki Nakashima que será el ‘ending’ de esta serie. Shikimori’s Not Just a Cutie se unirá a los estrenos de ‘anime’ de la temporada primavera 2022 y llegará a Crunchyroll el sábado 9 de abril.

La cuarta serie de Date a Live (4) será estrenada el viernes 8 de abril en la televisión japonesa. Durante Anime Japan 2022, Kadokawa compartió un tráiler que reveló que la canción S.O.S del grupo de J-pop sweet ARMS será el ‘ending’ o canción de cierre de la cuarta serie de Date a Live (4).

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It temporada 2

Love-Evidence, interpretada por Sora Amamiya, es el ‘opening’ o canción de apertura de la segunda temporada de Science Fell in Love, So I Tried to Prove It.

Durante Anime Japan 2022, fueron presentados el ‘opening’ y el ending de la temporada 2 de Science Fell in Love, So I Tried to Prove It. Esta nueva temporada del ‘anime’ Science Fell in Love, So I Tried to Prove It, basado en el ‘manga’ de Alifred Yamamoto, será estrenada el viernes 1 de abril.

Bibitto Love es el ‘ending’ o canción de cierre de la segunda temporada de Science Fell in Love, So I Tried to Prove It.

My Master Has No Tail

My Master Has No Tail, serie animada por el estudio LIDENFILMS, llegará en el mes de octubre del 2022. Esto se dio a conocer, durante el segundo día de Anime Japan 2022.

Extreme Hearts

Este ‘anime’ original, escrito por Masaki Tsuzuki —conocida por su trabajo en Dog Days y Magical Girl Nanoha— hará parte de los estrenos de ‘anime’ de julio del 2022. Durante Anime Japan 2022 fue compartido un nuevo arte promocional y se reveló que la fecha de salida de Extreme Hearts será el sábado 9 de julio. La historia de Extreme Hearts está ambientada en el futuro, no muy lejano. En este mundo, los hiperdeportes, que utilizan equipos extremos como elementos de apoyo, se han convertido en competencias populares entre jóvenes y adultos. Hiyori Hayama, la protagonista de la historia, es una cantante de secundaria que no tiene nada que ver con los hiperdeportes. Sin embargo, pero cierto incidente pone en marcha la aventura de Hayama.

Reincarnated as a Sword

Durante el domingo se conoció el primer tráiler del ‘anime’, basado en una novela ligera de Yuu Tanaka y LLO, Reincarnated as a Sword (Tensei Shitara Ken Deshita) que será parte de los estrenos del mes de octubre del 2022.

I’m Quitting Heroing

Yūsha, Yamemasu: Tsugi no Shokuba wa Maōjō o I’m Quitting Heroing es un ‘anime’ basado en una novela ligera del género de fantasía, el cual hace parte de los estrenos de anime de la temporada primavera 2022 e iniciará su emisión el martes 5 de abril.

Golden Kamuy temporada 4

Las primeras tres temporadas de Golden Kamui están disponibles en Crunchyroll, ahora solo resta esperar que la temporada 4 de este ‘anime’ se una a los estrenos de Crunchyroll del 2022.

El primer tráiler de la temporada 4 de Golden Kamui fue revelado en Anime Japan 2022. Este nuevo adelanto del ‘anime’ Golden Kamui ha revelado que el estudio Brains Base (Baccano!) reemplazará a Geno Studio, el cual estuvo en cargado de la animación de las tres temporadas anteriores de la adaptación del ‘manga’ ‘seinen’ de Satoru Noda. La temporada 4 de Golden Kamui se unirá a los estrenos de ‘anime’ del mes de octubre del 2022.

RPG Real Estate

Durante la feria Anime Japan 2022 fue presentado un nuevo arte promocional de la serie RPG Real Estate. Este ‘anime’, el cual hace parte de los estrenos de la temporada primavera 2022 llegará el 6 de abril a las pantallas de la televisión japonesa.

The Prince of Tennis II: U-17 World Cup

Ahora solo falta conocer si este ‘anime’ se unirá a los estrenos de Crunchyroll del 2022.

Han pasado 8 años desde que concluyo la emisión del ‘anime’ New Prince of Tennis. Ahora, Echizen Ryoma regresa para enfrentar a los mejores jugadores del mundo en el ‘anime’ titulado The Prince of Tennis II: U-17 World Cup, el cual hará parte de los estrenos de ‘anime’ del mes de julio del 2022.

Aunque parece una broma del día de los inocentes es real, el ‘seiyu’ Tomokazu Seki —conocido por interpretar a Keisuke Takahasi de Initial D o a Kamui Shiro en X— dará voz a todos los integrantes del equipo de Grecia.

Fanfare of Adolescence

El ‘anime’ original de Aniplex Fanfare of Adolescence reveló su fecha de estreno en su nuevo tráiler. Así que los interesados en ver este ‘anime’ deben estar felices, ya que Fanfare of Adolescence (Gunjō no Fanfare) será estrenado el sabado 2 de abril.

Spriggan

Uno de los enemigos principales de Spriggan, el cual tiene similitudes con Tetsuo de Akira, se apellida MacDougall como Krohnen (K’9999) de KOF XV.

Netflix anunció —en el tercer día de Japan Anime 2022— que la nueva adaptación al ‘anime’ de Spriggan, ‘manga’ de Hiroshi Takashige y Ryoji Minagawa, sera uno de los estrenos de mitad del 2022. El ‘anime’ de Spriggan en Netflix estará a cargo de David Productions, estudio consagrado por su adaptación del ‘manga’ Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean. Spriggan se unirá a los estrenos de ‘anime’ de Netflix, el sábado 18 de junio en todo el mundo. Esperemos que la adaptación de Netflix de Spriggan este a la altura de la película dirigida por Hirotsugu Kawasaki, supervisada por Katsuhiro Otomo y que contó con la participación del compositor Kuniaki Haishima —conocido por ser el compositor principal del ‘anime’ Monster—.

Ultraman

La segunda temporada de Ultraman en Netflix, ‘anime’ que adapta la historia del ‘manga de Eiichi Shimizu y Tomohiro Shimoguchi, se unirá a los estrenos de la temporada primavera 2022 el jueves 14 de abril.

Hanma Baki parte 2

El ‘anime’ Hanma Baki podría unirse a los estrenos de Netflix del 2022.

El fin de semana Netflix anuncio que ya se encuentra en producción la segunda parte (2) del ‘anime’ Hanma Baki. Para conocer toda la información sobre el regreso de la historia de Baki, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Ghost in the Shell: SAC_2045

El nuevo tráiler de Ghost in the Shell: SAC_2045 ha revelado que la historia de Motoko Kusanagi será estrenada a nivel mundial el 23 de mayo de manera exclusiva por Netflix.

Vampire in the Garden

Netflix estuvo muy activo durante Japan Anime 2022 y una de las series que presento en el evento fue Vampire in the Garden. En el tráiler revelado por Netflix se conoció que el ‘anime’ Vampire in the Garden se unirá a los estrenos de la temporada primavera 2022, el lunes 16 de mayo.

Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean

A aquellos que aún esperan que vuelvan los viernes de Jojo les tenemos una mala noticia, ya que Netflix anunció que los episodios 13 al 24 del ‘anime’ Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean harán parte de los estrenos de ‘anime’ del último cuarto del 2022.

Fuente: Sitio oficial del evento Anime Japan 2022