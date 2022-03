Hace tres semanas nos enteramos que Crunchyroll y Funimation son uno. Ahora, Crunchyroll ha revelado 25 estrenos de la temporada de ‘anime’ primavera 2022 que se unirán a su catálogo en el mes de abril. Estas 25 series se unirán a los ‘anime’ Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These y Estab Life: Great Escape, los primeros títulos de la temporada primavera 2022 que se unieron al catálogo de Crunchyroll. Así que es momento de conocer cuáles son los estrenos de ‘anime’ de la temporada de primavera 2022 que Crunchyroll tendrá en ‘simulcast’ desde abril.

¿Cuáles son los estrenos de ‘anime’ de la temporada de primavera 2022 que llegarán a Crunchyroll?

Algunas de las 25 series ‘anime’ de la temporada primavera 2022 que llegarán durante el mes de abril a Crunchyroll como la temporada 2 de The Rising of the Shield Hero, la tercera (3) serie de Kaguya-sama: Love is War o la esperada adaptación del ‘manga’ Spy x Family no es lo único que vale la pena ver. Así que a continuación, les contamos que días salen los estrenos del mes de abril en Crunchyroll.

Los ‘anime’ Mahjong Soul Pon y Science Fell in Love, So I Tried to Prove It r=1-sinθ estarán disponibles a partir del viernes 1 de abril.

Build-Divide -#FFFFFF- Code White, Fanfare of Adolescence y Love All Play llegarán al catalogo de ‘anime’ de Crunchyroll el sábado 2 de abril.

llegarán al catalogo de ‘anime’ de Crunchyroll el sábado 2 de abril. Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Final Season y Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs se unirán a los estrenos de ‘anime’ de la temporada primavera 2022 de Crunchyroll el domingo 3 de abril.

se unirán a los estrenos de ‘anime’ de la temporada primavera 2022 de Crunchyroll el domingo 3 de abril. Tomodachi Game podrá verse en Crunchyroll desde el lunes 4 de abril.

podrá verse en Crunchyroll desde el lunes 4 de abril. The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody y la temporada 2 de The Rising of the Shield Hero serán los estrenos de la temporada primavera 2022 de Crunchyroll que estarán disponles desde el miércoles 6 de abril.

serán los estrenos de la temporada primavera 2022 de Crunchyroll que estarán disponles desde el miércoles 6 de abril. El jueves 7 de abril llegarán al catalogo de Crunchyroll The Dawn of the Witch y Skeleton Knight in Another World .

. Los ‘anime’ Dance Dance Danseur, Date a Live IV, Love After World Domination y Kaguya-sama: Love is War Ultra Romantic son los estrenos de la temporada primavera 2022 de Crunchyroll que estarán disponibles desde el jueves 8 de abril.

son los estrenos de la temporada primavera 2022 de Crunchyroll que estarán disponibles desde el jueves 8 de abril. Los ‘anime’ Aoashi, In the Heart of Kunoichi Tsubaki, Shikimori’s Not Just a Cutie y Spy x Family estarán disponibles en Crunchyroll desde el viernes 9 de abril.

estarán disponibles en Crunchyroll desde el viernes 9 de abril. Don’t Hurt Me, My Healer! se unirá al catálogo de ‘anime’ de Crunchyroll el sábado 10 de abril.

se unirá al catálogo de ‘anime’ de Crunchyroll el sábado 10 de abril. Ascendance of a Bookworm será estrenada el domingo 11 de abril.

será estrenada el domingo 11 de abril. El ‘anime’ A Couple of Cuckoos cierra los estrenos de ‘anime’ de temporada primavera 2022 de Crunchyroll por el mes de abril el sábado 23.

Además, Crunchyroll continua con el ‘simulcast’ de series como One Piece y Shenmue durante el mes de abril.

¿Cuál de estas series ‘anime’ de la temporada primavera 2022 que llegarán a Crunchyroll en abril esperan ver? Dejen su respuesta en los comentarios.

