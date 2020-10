Con su serie de películas Rebuild of Evangelion, Hideaki Anno quiso contar una versión diferente del épico anime que revolucionó a toda la industria de la animación. La última película de la saga, Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time tuvo que posponer su estreno debido a los sucesos ocurridos por la pandemia, pero se ha confirmado una nueva fecha y la espera no será mucha.

Este cuarto filme concluirá la historia de Shinji Ikari y los elegidos para pilotar las unidades EVA, luego de los sucesos ocurridos con la detonación del Tercer Impacto, en el cual la humanidad fue reducida a un puñado de sobrevivientes. Hideaki Anno quiso tomar un curso diferente al del anime emitido en 1995, cambiando parte de la trama y el destino de varios de sus personajes.

El final original tuvo que ser replanteado por los problemas financieros que poseía el estudio Gainax en su época, luego fue adaptado en una versión cinematográfica. A mediados de los años 2000, Anno quiso reiniciar el proyecto de Evangelion bajo su propia compañía de producción, Studio Khara. Y aunque esta cuarta película estuvo en riesgo de no completarse por el estado anímico de Anno, su dirección en Shin Godzilla le devolvió las energías para reanudar la producción.

Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time se estrenará el próximo 23 de enero de 2021 en cines de Japón, pero no tomará mucho para que se distribuya a nivel mundial.

Vía: Comicbook.com