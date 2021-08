Neon Genesis Evangelion ha llegado a su fin, o eso parece después de que Hideaki Anno y su equipo publicaran a inicios de este año la película que en teoría concluye el llamado Rebuild y, así mismo, 27 años de historia de la franquicia. Estamos hablando de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time, producción que analizaremos a continuación en esta reseña.

Antes de hablar de la película como tal, hace falta tener en cuenta quién es el autor de la franquicia de Neon Genesis Evangelion y cómo esta ha sido influenciada por su vida. Después de todo, pronto veremos que toda la trayectoria de la serie y las películas ha sido un paso por la mente de este hombre.

Reseña de Evangelion 3.0 + 1.0: el hombre detrás de la obra

Hideaki Anno, creador de la franquicia de Neon Genesis Evangelion.

«Siempre faltaba algo»

Hideaki Anno nació en Ube, en el suroeste de Japón en 1960. A una edad temprana un suceso trágico terminaría marcando todas sus obras: el accidente que tuvo su padre. Un error al manejar una sierra mientras cortaba leña le haría perder una pierna. Después de esto, Anno afirmaría que «su padre odiaba la vida».

Tal odio también se hizo presente en la relación padre-hijo. El autor se refugió en la televisión, cuyo programa favorito era Tetsujin 28-Go, un robot héroe que a menudo perdía extremidades en los combates. De ahí surgió su afición por dibujar robots sin un brazo o una pierna y por crear personajes que estaban «rotos» (incluso emocionalmente):

«Siempre hubo algo que faltaba en mi vida… y eso era en parte por mi padre. Considero que esa es la razón por la que encuentro belleza en lo incompleto» – Hideaki Anno

Después de pasar por la Universidad de Artes de Osaka, se convirtió en pupilo de Hayao Miyazaki (confundador de Studio Ghibli), quien descubrió en él un «gran talento para las explosiones» y le confió partes de su producción Nausicaä of the Valley of the Wind.

Evangelion marca su vida

Finalmente, decidió trabajar en Neon Genesis Evangelion, cuyos personajes cumplen el estándar de «incompletos» o «rotos» y hasta reflejan los propios complejos y sentimientos de Anno:

«Es una persona realmente honesta (…) Viendo a Shinji te das cuenta que él y Anno son muy similares. Todos sus trabajos reflejan eso». – Toshio Suzuki (productor de SG)

Lamentablemente, el confuso final de la serie debido a problemas de presupuesto y fechas de entrega terminó enojando al público. Anno recibió desprecio y hasta encontró un hilo en un foro de internet que describía diferentes formas de matarlo a él. Tanto odio le hizo considerar seriamente la idea del suicidio.

A pesar de haber hecho The End of Evangelion poco después y de intentar trabajar en otros proyectos, se dio cuenta que estaba bloqueado creativamente y que todo lo que hacía parecía Evangelion. Por eso, decidió hacer las películas del Rebuild; sin embargo, cuando terminaba la producción de Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo cayó en una profunda depresión. «Me rompí», le escribiría al estudio Tōhō en una carta posteriormente.

En su recuperación volvió a colaborar con Studio Ghibli y trabajó en Shin Godzilla. Se decidió a por fin comenzar la producción de Evangelion 3.0 + 1.0 en 2016, pero la pandemia y las constantes reescrituras del guión hicieron que la película se retrasara hasta 2021.

Su historia se reflejaría en la trama de Evangelion y, especialmente, en Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time.

Los personajes alcanzan su madurez

Reseña de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time: Rei reflexiona sobre su lugar en el mundo.

La primera parte de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time lleva los personajes a un lugar pacífico conocido como la Villa 3, una población pequeña con sobrevivientes de los impactos anteriores que trata de salir adelante por medio de la agricultura. Esta parte carece de la acción a la que el público está acostumbrado, pero es fundamental para entender qué está ocurriendo en el mundo y por qué los personajes toman decisiones más adelante.

Anno reescribió numerosas veces el guión de esta parte, puesto que quería ser específico con las emociones presentes en esta. El trabajo dio frutos, puesto que se siente que todos crecieron de alguna manera y que vivieron experiencias que los hicieron sentir por primera vez completos. El público sufre con los traumas que se muestran en pantalla, pero también se reconforta con el proceso de «sanación».

Por supuesto, no todo es alegría. Nos presentan un mundo en ruinas, nos explican qué ocurrió en los últimos 14 años y mencionan la batalla que se avecina. Aun así, está la sensación de que todavía se puede luchar y hay oportunidad para redimir los pecados.

El caos llena el campo de batalla

Reseña de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time: Una intensa batalla se libra en la mitad de la película.

Es probable que haya sido una decisión artística, pero la batalla en torno al AAA Wunder y los EVA es el punto menos fuerte del largometraje debido a la gran cantidad de elementos que hay en pantalla y lo caótico que esto representa. La animación está muy bien lograda, pero las secuencias de acción distan de complejidad. Básicamente, durante un buen rato los pilotos combaten contra hordas infinitas de enemigos.

Claramente, hay momentos emocionantes y muchas otras sorpresas y revelaciones. Como acostumbra la franquicia, de un momento a otro empieza a surgir una serie de objetos y acciones con nombres bíblicos muy difíciles de entender que abruman y confunden al espectador. Increíblemente la película va mucho más allá y termina utilizando conceptos rarísimos como el «Anti Universo».

Aun así, esta parte cumple con el propósito de entretener. No nos detendremos mucho aquí, porque lo realmente importante son los últimos 40 minutos, que permiten dar una explicación a lo que ocurre en toda la franquicia.

El significado de la película en la vida de Anno

Comparación entre el escenario de captura de movimiento para la primera parte de la película y la conversación final entre Shinji y Rei.

En la última parte de la película sucede una conversación que es básicamente un paralelismo entre la vida real de Hideaki Anno y los personajes. En otras palabras, podemos ver que cada personaje es una faceta más de la personalidad del director. Esta es probablemente la mayor demostración de sinceridad que él ha tenido frente al público en toda su carrera. Tal acto es admirable, pues no siempre es fácil retratar en una pantalla lo que uno está sintiendo.

La depresión y la soledad han sido un tema central a lo largo de Neon Genesis Evangelion. Esta se ha visto a través de desesperanza, acciones autodestructivas, relaciones malsanas, mucha presión emocional y críticas severas. Hasta ahora habíamos visto que era un círculo que se repite y que nadie quería afrontar, por lo que sus resultados terminaban haciendo más daño.

No obstante, parece que la situación cambia. Hay una diferencia en la actitud en la que se lleva a cabo el conflicto. Se esclarece el origen de los traumas y se acepta que está bien sufrir y sentir tristeza, pero no por eso hay que echarse a la perdición ni dañar a otros en el proceso. De hecho, se puede luchar contra sí mismo para dar lo mejor a los demás.

Esto deja ver una madurez de Anno en todos los sentidos. Sus primeras producciones eran caóticas y desesperanzadoras, pero vemos en esta película el paso de los años en un buen sentido. El director ha aprendido a vivir consigo mismo y ha dejado de despreciarse. Además, es muy consiente que sus responsabilidades están antes y no puede dejarlo todo abandonado, tal y como Shinji (o Anno) hizo en numerosas ocasiones.

(SPOILERS) Interpretación del final del Rebuild of Evangelion

Hideaki Anno es Shinji Ikari, así como Gendo Ikari, Asuka Langley, Rei Ayanami y todos los personajes «rotos» de la historia.

Como se dijo arriba, Anno nunca ocultó que toda la historia se basara en su experiencia personal. De hecho, esto se evidencia a través de escenas como el escenario del estudio Tōhō en el que se muestra todo el trayecto de la franquicia de Evangelion, así como las escenas a blanco y negro referencia de los episodios 25 y 26 de la serie y la toma final de su ciudad natal, Ube.

Teniendo esto en cuenta, es hermoso cómo Anno explica el aislamiento que vivió debido al «tormento» de estar con otras personas, así como lo que hacía para llenar ese espacio que le faltaba por dentro al ser una persona «incompleta». Además, casi se se sintió en carne propia cuando explicó el sufrimiento de volver a sentir la soledad después de perder a alguien que se ama.

El enfrentamiento de Shinji contra Gendo fue solo una conversación que tuvo dentro de sí mismo y que le permitió aceptar sus miedos. Esto es lo que permite afirmar que ahora Anno se conoce más a sí mismo y sabe que hay una vida por vivir y luchar, en vez de acudir a algo definitivo como hacer realidad el Proyecto de Instrumentalización Humana para dejar de sentir sufrimiento y dolor (que es básicamente acudir a la muerte en el mundo real).

Todos los personajes representaron facetas de la personalidad de Anno. Todos se identifican con él porque son personajes que estaban «rotos» pero, a pesar de todo, logró imaginar un futuro esperanzador para todos ellos; por esto, se puede interpretar que el director finalmente puede ver una luz positiva en su vida.

El público se pregunta por qué al final Shinji se aleja de personas como Asuka, Rei y Kaworu y prefiere irse con una (prácticamente) desconocida como Mari. Esto se puede interpretar como el inicio de una nueva vida y el distanciamiento de las relaciones dañinas que había tenido hasta ahora. Por ejemplo, Asuka había sido la voz que lo hundía y lo llamaba «inútil», mientras que Kaworu lo protegía en una actitud paternal que decía que todo en él estaba bien, algo que tampoco lo hacía afrontar sus problemas.

No se sabe si Mari y Shinji son pareja oficial, pero su interacción representa un nuevo inicio (Neon Genesis) en el que el chico es seguro de sí mismo y ve un futuro sin personas a las que les ha hecho daño.

Pensamientos finales

En esta reseña de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time valoramos la increíble sinceridad con la que Anno se dirigió al público y compartió sus sentimientos.

La reflexión que genera la película es un elemento precioso que golpea en lo más profundo del alma y despierta como nunca empatía en los sentimientos del director. Cualquier persona que haya sufrido de depresión en algún momento de su vida se puede identificar con él y probablemente agradecerá este nuevo atisbo de esperanza que se presenta.

Es difícil imaginarse un mejor final a una franquicia como esta. Nadie hubiera pensado un desenlace de tal calibre después de haber pasado por tanta angustia y desesperación. Los combates, las reflexiones y las enseñanzas han sido muy valiosos.

Muchas gracias por acompañarnos, Neon Genesis Evangelion; siempre tendrás un lugar en nuestros corazones. Muchas gracias, Hideaki Anno; esperamos lo mejor en tus próximos proyectos y en tu vida.

Fuente: Documental «Professionals» de la NHK sobre Evangelion 3.0 + 1.0.