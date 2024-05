Evangelion: Hideaki Anno dice que podría haber un nuevo anime

Han pasado tres años desde el estreno de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time. Sin embargo, la obra de Hideaki Anno sigue estando presente. Esto gracias a las multiples colaboraciones que la franquicia Evangelion tiene constantemente. Ahora, la noticia viene de una entrevista que el director Hideaki Anno sostuvo con el periódico The Asahi Shimbun.

Evangelion continuará, pero no a cargo de Hideaki Anno

En la entrevista, Hideaki Anno comentó que «puede haber planes» para continuar produciendo nuevos proyectos de la franquicia de ‘anime’ Evangelion. Sin embargo, Anno confirmó que de ser cierto lo nuevo de Evangelion estaría a cargo de alguien más y no de él. Eso sí Anno dijo que la persona que pudiera estar a cargo de continuar Evangelion tendrá un alto grado de libertad. El director japonés añadió, que aún no hay planes definitivos para la franquicia, pero que no descarta la posibilidad de producir nuevos proyectos para el ‘anime’ de Evangelion.

Actualmente, la tetralogía de películas de Evangelion se encuentra disponible en Prime Video. Sin embargo, las posibilidades de tener algún nuevo proyecto de la franquicia en un futuro cercano son bastante altos. Ya que, el 4 de octubre del 2025 el ‘anime’ original de Evangelion cumplirá 30 años desde su debut en la televisión japonesa.

En nuestra reseña de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time dijimos que, La reflexión que genera la película es un elemento precioso que golpea en lo más profundo del alma y despierta como nunca empatía en los sentimientos del director. Cualquier persona que haya sufrido de depresión en algún momento de su vida se puede identificar con él y probablemente agradecerá este nuevo atisbo de esperanza que se presenta. Nuestra opinión completa, la pueden encontrar en el siguiente enlace.

Fuente: página oficial del periódico japonés Asahi Shimbun