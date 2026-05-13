Fairy Tail: Hiro Mashima adelanta el estreno del primer capítulo del regreso del manga

A principios de abril conocimos que el manga de Fairy Tail regresa en agosto de este año para conmemorar el aniversario número 20 de la obra de Hiro Mashima. Ahora, se ha confirmado oficialmente que el nuevo manga de Fairy Tail de Hiro Mashima llegará a los lectores antes de lo previsto. Esto gracias a una gestión ágil por parte del equipo editorial y el ritmo de trabajo del autor.

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¿Cuándo sale el primer capítulo de la nueva miniserie de Fairy Tail?

El primer capítulo del nuevo manga de Fairy Tail hará su debut el próximo 29 de julio. Su publicación será en las páginas de la edición número 35 de la revista Weekly Shōnen Magazine de Kodansha. De esta , adelantándose así una semana respecto a la fecha inicial que se había programado para el 5 de agosto. Este ajuste en el calendario editorial ha sido posible debido a que el autor, Hiro Mashima, ha avanzado con los borradores del nuevo manga a un ritmo que superó las expectativas del equipo editorial de la revista. Esta eficiencia permitió que Kodansha tomara la decisión de publicar el material cuanto antes.

Este lanzamiento es uno de varios proyectos que tiene la editorial para celebración de los 20 años de Fairy Tail, obra que comenzó en 2006 y finalizó en 2017. La obra de Hiro Mashima cuenta con cuatro series de televisión, películas, múltiples spin-offs y el reciente anime de la secuela Fairy Tail: 100 Years Quest.

¿Qué otras actividades en conmemoración al aniversario número 20 de Fairy Tail han sido anunciadas?

Además del regreso del manga, el vigésimo aniversario de Fairy Tail incluirá las siguientes iniciativas:

Una gira de autógrafos de Hiro Mashima por cinco ciudades de Japón.

Lanzamiento de impresiones de edición limitada.

Disponibilidad de los nuevos capítulos en plataformas digitales como la aplicación K-Manga de Kodansha para audiencias internacionales.

Fuente: @mashima_tantou