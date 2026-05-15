Fallece la actriz de voz Wakana Yamazaki, voz de Ran Mōri en Detective Conan

Apenas hace un par de días nos enteramos que Yuji Ohno compositor responsable por el tema principal de Lupin III falleció. Ahora, la industria del anime vuelve a vestir de luto tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida seiyu Wakana Yamazaki, conocida por interpretar a Ran Mōri en Detective Conan. Yamazaki, según comunicados oficiales de su agencia y la producción de Detective Conan, falleció el pasado 18 de abril a los 61 años. La agencia Aoni Production, informando que la artista se encontraba bajo tratamiento médico y que sus familiares cercanos ya han celebrado un funeral privado. El creador de la obra, Gosho Aoyama, expresó su profundo dolor ante la pérdida de una voz que definió como un sinónimo de paz y calidez.

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¿Quién será la encargada de dar vida a Ran Mōri?

La trayectoria de Yamazaki queda marcada por su interpretación de Ran Mōri, heroína de Detective Conan, a quien dio vida de manera ininterrumpida desde el estreno de la serie en 1996. Con su partida, el comité de producción anunció que la actriz Akemi Okamura —quien ya la sustituía desde el pasado 14 de marzo en el episodio 1.193 del anime Detective Conan debido a sus complicaciones de salud— asumirá el papel definitivamente, con el compromiso de honrar el legado dejado por Yamazaki con su interpretación del personaje Ran Mōri.

Este relevo cierra un circula en una conexión histórica muy particular entre ambas seiyu. Ya que, en el año 2001, fue Yamazaki quien cubrió temporalmente a Okamura en el papel de Nami para el anime One Piece durante su baja por maternidad. Además de su icónico rol como Ran, compañera de Shinichi Kudo, Yamazaki dejó una huella en la industria del anime interpretando a personajes como Meiko Akizuki en Marmalade Boy, Koan en Sailor Moon R, Ruri-Hime en Mononoke, Nene en Samurai Warriors y Nojiko dentro de la propia franquicia de One Piece.

Fuente: comunicado oficial de la producción del anime Detective Conan.