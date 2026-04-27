Fanáticos de Saint Seiya animan la historia de oculta de Hyoga contra los Blue Warriors y esta es su fecha de estreno

El manga Saint Seiya de Masami Kurumada, a pesar de tener una adaptación completa al anime del manga original que se publico en la revista Shonen Jump, hay algunas historias hechas por Kurumada que no han tenido su debida adaptación. Una de estas es una historia «gaiden» protagonizada por Hyoga de cisne. Este gaiden, titulado La Historia del Cisne: Natasha del País del Hielo, vio la luz en las paginas de la revista Shonen Jump el 23 de febrero de 1988 y solo hasta ahora tendrá una adaptación al anime gracias a un grupo de fanáticos de Saint Seiya.

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¿Cuándo es el estreno de la versión de Hakuren del manga gaiden Saint Seiya: La Historia del Cisne: Natasha del País del Hielo?

Si tienen curiosidad de ver esta animación hecha por fanáticos sin ningún uso de IA, no se preocupen. Ya que, Saint Seiya: The Cygnus Story: Kôri no Kuni no Natasha (La Historia del Cisne: Natasha del País del Hielo) se podrá ver en el canal en YouTube de Hakuren el jueves 30 de abril. Este corto animado tendrá una duración de 19 minutos y 20 segundos y adaptará por completo el gaiden de Saint Seiya protagonizado por Hyoga.

La historia secreta de Hyoga en el ‘manga’

La historia comienza con Hyoga caminando por Siberia (de la misma forma que en la película) en donde se encuentra con cuatro misteriosos personajes, Hyoga les pregunta por qué lo han citado en ese lugar en donde no hay rastro de vida. Ellos le responden que se encuentran en Blue Graad, para luego presentarse como los legendarios guerreros azules, cuyo líder es Alexer. A partir de ese momento entran en batalla con el santo de Cisne, el cual es vencido y tomado como prisionero en la ciudad de Blue Graad. En la prisión, Hyoga conoce a Natasha y ella le pide que salve a su padre. Ya que, ella piensa que su hermano Alexer intentará asesinarlo para de esta forma expandir el reino de Blue Graad. Lo que ellos no saben es que Alexer ya había cumplido con su cometido e iba camino a encontrarse con Hyoga en la celda…

¿La segunda película de Saint Seiya se basó en La Historia del Cisne: Natasha del País del Hielo?

Algunos erróneamente piensan que esta historia pudo inspirar a Toei Animation para la creación del guion de la segunda película de Saint Seiya titulada La Ardiente Batalla de los Dioses. Pero, aunque no fue así, tienen ciertas similitudes entre sí. Ya que, aunque Kurumada no participó en la creación de dicho guion, si lo hizo en el diseño de personajes y en las etapas tempranas de la producción. De aquí muy seguramente Masami Kurumada sacó ideas para la realización de la historia alterna de Hyoga.

Los diseños de los hermanos Frey y Freya fueron hechos por Kurumada para luego ser retocados por Shingo Araki y Michi Himeno, quienes eran los encargados de la animación de dicha película. Lo interesante es que estos mismos diseños los usó el creador del manga original para dos personajes del ‘gaiden’ de Hyoga.

Fuente: @the_hakuren