Fecha de estreno del remake del anime Ranma 1/2 de Mappa en Netflix

Hace un mes conocimos algunos rumores que indicaban que un ‘remake’ del ‘anime’ Ranma 1/2 se encontraba en producción. Ahora, el canal oficial del estudio Mappa (Jujutsu Kaisen), no solo ha confirmado que ellos están detrás del ‘remake’ del ‘anime’ Ranma 1/2, sino que también reveló la fecha de estreno dela serie en Netflix.

¿Volverán los ‘seiyu’ originales al ‘remake’ del anime Ranma 1/2?

Algunos ‘seiyu’ volverán otros desafortunadamente no.

El primer tráiler del ‘remake’ del ‘anime’ Ranma 1/2 confirma que Kappei Yamaguchi, Megumi Hayashibara, y Noriko Hidaka volverán a interpretar las voces de Ranma hombre, mujer y Akane Tendo respectivamente. Otros ‘seiyu’ que regresan a interpretar a sus personajes en el ‘remake’ del ‘anime’ Ranma 1/2 son Minami Takayama como Nabiki Tendō, Kikuko Inoue como Kasumi Tendō, Kōichi Yamadera como Ryōga Hibiki y Rei Sakuma como Shampoo. Akio Ōtsuka, reemplazará a Ryunosuke Ohbayashi como Sōun Tendō, mientras que Chō interpretará a Genma Saotome en lugar de Kenichi Ogata, quien será el narrador del nuevo anime. Kōnosuke Uda (One Piece: Dead End, DAYS) dirige la serie en MAPPA, con Kimiko Ueno (Delicious in Dungeon, Astro Note) a cargo de los guiones y Hiromi Taniguchi (Kurage no Shokudō) diseñando los personajes.

¿Cuál es la fecha de estreno del ‘remake’ del ‘anime’ Ranma 1/2 en Netflix?

Muchos esperaban que el estreno del ‘remake’ del ‘anime’ Ranma 1/2 no fuera en el 2024. Sin embargo, el tráiler confirmo que el ‘remake» del ‘anime’ Ranma 1/2 será estrenado en Netflix el sábado 5 octubre de este año (2024).

¿Cuál es la historia de Ranma 1/2?

El ‘manga’ Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi debutó el 19 de agosto de 1987 en las páginas de la revista Shukan Shonen Sunday de la editorial Shogakukan y finalizó su publicación en marzo de 1996. Ranma 1/2 contó con una serie ‘anime’ de 161 episodios a cargo del Studio Deen. Adicionalmente, el ‘anime’ de Ranma 1/2 contó con 13 OVA, de las cuales la última —producida por Sunrise y a cargo del Studio Deen— fue estrenada en diciembre de 2008.

Uno de los ‘anime’ de la generación de la década del 90

La historia de Ranma 1/2 sigue a Ranma Saotome, un artista marcial de primera clase y un prodigio de la escuela Saotome de artes marciales. Durante su entrenamiento en China, él y su padre se encuentran con un terrible destino cuando caen accidentalmente en un manantial maldito. Ahora, Ranma tiene la maldición de convertirse en una chica cuando le salpica agua fría. no obstante, sólo el agua caliente puede volver a convertirlo en un chico.

La historia de esta ‘romcom’ se complica cuando Ranma descubre que su padre ha dispuesto que se case con una de las tres hijas de Soun Tendo. Esto para asegurar el futuro del dojo Tendo. Aunque Soun se entera de la situación de Ranma, sigue decidido a seguir adelante con el compromiso. Para eso él elige a su hija menor Akane, que resulta ser una experta artista marcial y tiene fama de odiar a los hombres.

El ‘manga’ Ranma 1/2 sigue las hilarantes aventuras de Ranma y Akane mientras se enfrentan a diversos adversarios, conocen nuevos intereses amorosos y encuentran diferentes formas de hacerse enfadar el uno al otro, todo ello mientras su compromiso pende sobre sus cabezas.

Fuente: canal oficial de Mappa en YouTube.