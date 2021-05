Ken Ishikawa y Go Nagai —el padre de Mazinger Z— crearon el ‘manga’ Getter Robo, que debutó el 7 de abril de 1974 en la revista Shōnen Sunday de la editorial Shōgakukan. Esta obra es considerada una de las series ‘manga’ de ‘super robots’ más icónicas junto con toda las demás obras de Go Nagai. Getter Robo Arc (ゲッターロボ アーク) es el último ‘manga’ fue el último ´manga’ de la franquicia en contar con la participación de Go Nagai y Ken Ishikawa como escritor e ilustrador. Este ‘manga’, el cual es una secuela directa de Getter Robo Go fue publicado en la revista Super Robot y fue cancelado debido a la muerte de Ken Ishikawa por complicaciones cardiacas.