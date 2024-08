Fecha de estreno y ‘opening’ de The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal 

El sitio oficial del ‘anime’ The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal —revelado en Anime Japan 2024— ha compartido hoy un nuevo adelanto de la segunda parte de la adaptación de este arco del ‘manga’ Shin Tennis no Oji-sama. Este nuevo adelanto, nos prepara para el inminente estreno del primer episodios de The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal mostrándonos algunas imágenes y revelando cuál es el ‘opening’ que ambientará esta nueva tanda de episodios.

El ‘opening’ o tema de apertura de The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal será interpretado por el grupo Kidella y su nombre será «Wake Up». Mientras tanto, el ‘ending’ de esta nueva serie, en la que el equipo de Japón enfrentará a Alemania, se llamará «GLANZ» y será interpretado por emBLEM=ADLER conformado por Ryōtarō Okiayu, Kentarō Tone, Mitsuki Saiga.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodios de The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal en Crunchyroll?

Aquellos que esperan el estreno de The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal no tendrán que esperar mucho. Ya que, la segunda parte de este arco se podrá ver desde el miércoles 2 de octubre a través de Crunchyroll.

¿Quiénes están a cargo de la producción del ‘anime’ The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal ?

La dirección de esta nueva entrega de The Prince of Tennis está a cargo de Yoshinobu Tokumoto. Él previamente dirigió el episodio The Prince of Tennis II OVA vs. Genius 10. El diseño de los personajes recae en Akiharu Ishii, reconocido por su trabajo en la primera serie de The Prince of Tennis. Por otro lado, Mitsutaka Hirota regresa en esta nueva parte. Esto sin lugar a dudas asegura la coherencia y el ritmo de la narrativa.

La música está en manos de Chihiro Tamaki. Previamente, Tamaki compuso la banda sonora de The Prince of Tennis II Hyotei vs Rikkai Game of Future. Yuko Tsumori en el diseño de color, Jin’ya Kimura como director de arte, y Yūki Matsuoka como director de sonido también están acreditados como parte del equipo de producción de este anime.

Vía: canal oficial en YouTube de The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal