My Hero Academia: Vigilantes, nuevo tráiler revela cuál es opening de la serie

TOHO Animation ha compartiddo un nuevo tráiler de la adaptación al anime de My Hero Academia: Vigilantes, el cual además de confirmarsu fecha de estreno también reveló cuál es el opening de la serie.

El opening de My Hero Academia: Vigilantes se llama Kekka Orai (todo está bien al final), el cual será interpretado por Kocchi no Kento. Junto con la revelación del opening se ha conocido quiénes son los que están acargo de adaptar el manga de Hideyuki Furuhashi y Betten Court.

Kenichi Suzuki, conocido por su trabajo en Cells at Works y JoJo’s Bizarre Adventure, dirige el anime, que será animado por la recién establecida compañía BONES FILM de BONES. Yōsuke Kuroda, quien ya trabajó en el anime principal de My Hero Academia, regresa para escribir y supervisar los guiones de la serie. Takahiko Yoshida, de Yowamushi Pedal, diseña los personajes. Yuki Hayashi, también del anime principal, compone la música junto a Shōgo Yamashiro y Yūki Furuhashi. Además, Yukihiro Watanabe es el director de arte, Haruko Nobori la diseñadora de color, Yingying Zhang la directora de fotografía, Mizuki Sasaki la directora de 3DCG, Kiyoshi Hirose el editor y Masafumi Mima el director de sonido.

¿Cuándo sale o es la fecha de estreno del anime de Vigilante -My Hero Academia Illegals-?

Desde que se anunció el anime de Vigilante -My Hero Academia Illegals- en Jump Festa 2025 conocemos que la serie no tardará en llegar. Sin embargo, solo hasta hoy sabemos que el estreno del spin off de My Hero Academia (Vigilante) será el lunes 7 de abril del 2025.

¿Cuál es la historia de Vigilante -My Hero Academia Illegals-?

Viviendo en una sociedad sobrehumana, es difícil sentirse especial. Más aún cuando el foco de atención solo brilla sobre los héroes profesionales, aquellos legalmente autorizados a usar sus poderes especiales conocidos como Individualidades en público para el bien común.

Fuente: canal oficial de TOHO Animation en YouTube