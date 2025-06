Hoshina’s Day Off llega a Crunchyroll dos semanas antes del estreno de la segunda temporada de Kaiju No. 8

A principios de mes conocimos que el manga de Kaiju No. 8 finalizará en el capítulo 129, esta es una noticia que sin duda sorprendió a los fanáticos de la obra de Naoya Matsumoto; en especial a aquellos que conocieron a Kafka por la adaptación al anime. Ya que, ellos esperan con ansias la confirmación de la fecha de estreno de la segunda temporada de Kaiju No. 8 en Crunchyroll.

¿Cuál es la fecha de estreno de Hoshina’s Day Off y la segunda temporada de Kaiju No. 8 en Crunchyroll?

Crunchyroll ha informado hoy que el especial de Kaiju No. 8 titulado Hoshina’s Day Off llegará a la plataforma el sábado 5 de julio. Adicionalmente, el nuevo adelanto de la segunda temporada de Kaiju No. 8 confirma que el primer episodio será estrenado el sábado 19 de julio en Crunchyroll. Esta nueva tanda de episodios adaptarán desde el capítulo 30 del manga de Naoya Matsumoto y se espera que tenga un total de 12 episodios. Finalmente, el nuevo tráiler confirma que el opening de la segunda temporada de Kaiju No. 8 se titula “You Can’t Run From Yourself” y es interpretado por la cantautora noruega Aurora.

¿Quién es Gen Narumi?

Gen Narumi será un personaje clave en la segunda temporada de Kaiju No. 8.

Gen Narumi es el capitán de la primera división de la Fuerza de Defensa. Este personaje ostenta el título de “El Combatiente Anti-Kaiju más Fuerte de Japón”. A pesar de su actitud aparentemente seria, posee una personalidad sorprendentemente perezosa e infantil que prioriza los videojuegos y las redes sociales. Sin embargo, en el campo de batalla, se transforma en un líder dedicado y hábil. Su destreza en combate se ve reforzada por su traje de combate Números Arma 1. La fuerza, la velocidad y los reflejos de Gen son excepcionales, lo que le permite enfrentarse a los Kaiju más poderosos. Este será uno de los personajes clave en la segunda temporada de Kaiju No 8.

Fuente: TOHO Animation