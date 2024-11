«Then Haikyo no Hana», la secuela de Saint Seiya Next Dimension, ya tiene fecha de lanzamiento

Desde la primera semana de septiembre conocemos imágenes de un nuevo manga de Saint Seiya, el cual sería una secuela de Next Dimension. Ahora, la espera, por conocer el inicio de la saga del cielo del SAint Seiya, por fin ha terminado. Ya que, varias filtraciones de la revista Weekly Shônen Champion de la editorial Akita Shoten, afirman que Masami Kurumada lanzará un manga one shot llamado Saint Seiya Next Dimension: Then Haikyo no Hana (Flores en las ruinas).

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la secuela de Saint Seiya Next Dimension?

La filtración que confirma el regreso del manga Saint Seiya con un one shot de ocho páginas proviene del contenido del número 49 de la revista Weekly Shônen Champion. La revista de esta semana, la cual sale a la venta en Japón el jueves 7 de noviembre, contiene el anuncio y fecha de lanzamiento de Saint Seiya Next Dimension: Then Haikyo no Hana.

Según lo anterior, el one shot Then Haikyo no Hana que servirá como secuela de Saint Seiya Next Dimension y prologo de la saga del cielo, será lanzado en el fascículo 50 de la revista Weekly Shônen Champion. Así que la fecha de lanzamiento de Saint Seiya Next Dimension: Then Haikyo no Hana será el jueves 14 de noviembre en Japón.

¿Qué sabemos de la secuela de Saint Seiya Next Dimension llamada Then Haikyo no Hana?

En la imagen, del nuevo manga de Saint Seiya, que publicó Okada, podemos ver el lugar donde Saori y Seiya se encuentran al final de Next Dimension. Sin embargo, a pesar de que en ese lugar se encontraba el testamento de Aioros de Sagitario, ahora Saori se encuentra en otro sitio —con el ramo de flores que le vendió Shun— donde también se encuentra el testamento de Aioros. Finalmente, en el centro se pueden ver a algunos de los santos de oro de la guerra de pasado y del presente, de los caballeros de bronce de Saint Seiya. Esta imagen central complementa a la que hace un mes Okada compartió, la cual estaba desenfocada.

Otros caballeros de oro que aparecerán en Saint Seiya Next Dimension: Then Haikyo no Hana

Ofiuco —probablemente Odysseus —

—probablemente — Camus de Acuario

de Acuario Aioros de Sagitario

de Sagitario Mystoria de Acuario

de Acuario Kaiser de Leo

de Leo Écarlate de Escorpio

de Escorpio Cain de Géminis

Ahora que ya sabemos la fecha de lanzamiento del nuevo manga secuela de Saint Seiya Next Dimension llamada Then Haikyo no Hana, solo nos resta conocer cómo le dará Kurumada inicio a la tan esperada saga del cielo.

Vía: Ryokutya