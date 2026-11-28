Desde julio del 2025, sabemos que el videojuego battle royale para dispositivos móviles de Garena, Free Fire, tendrá una adaptación al anime. Sin embargo, solo hasta este año conocimos que este anime se llamará Free Fire: Daybreak y que su estreno se dará durante el segundo trimestre del 2027. Pues ahora, gracias a un nuevo tráiler, hemos conocidos nuevos detalles de Free Fire: Daybreak, entre estos el mes que se ha elegido para el estreno de esta serie de anime ambientada en el mundo del videojuego de Garena.

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¿Cuándo sale el anime Free Fire: Daybreak?

El estreno de Free Fire: Daybreak está programado para abril de 2027 como parte de los anime de la temporada de primavera de 2027. El proyecto es una coproducción de Kadokawa y Garena mediante inversión conjunta, con producción de Kadokawa QingYyu y la participación de CANDYBOX. Ken Takahashi dirige el anime, Hotaru Asafuji realiza la adaptación y los guiones, mientras que Sus4 Inc. compone la música.

¿Cuál es la historia del anime Free Fire: Daybreak?

La historia de Free Fire: Daybreak sigue a Kelly, una joven de 16 años en la ciudad futurista de New Dawn, gobernada por la Corporación Horizon. Involucrada en el experimental «Proyecto Bloom», Kelly despierta el «Limit Break», una habilidad capaz de desbloquear lo sellado. Mientras recupera fragmentos de su pasado, forma alianzas para descubrir una conspiración de la Corporación Horizon y enfrentar amenazas contra el futuro de New Dawn.

Lanzado en 2017 por Garena, Free Fire se consolidó rápidamente como un fenómeno global gracias a su optimización para dispositivos móviles de gama media y baja. Gracias a esto, Free Fire se consolidó como el juego móvil más descargado del mundo en 2019. Pese a enfrentar restricciones en mercados como India en 2022 —donde el lanzamiento previo de la versión mejorada Free Fire MAX ayudó a sostener su comunidad—, el título ha mantenido una base de jugadores sumamente estable. Al celebrar su noveno aniversario en 2026, el videojuego supera los 1.300 millones de descargas acumuladas a nivel global y conserva un promedio superior a los 100 millones de jugadores activos diarios.

Fuente: canal oficial del anime Free Fire: Daybreak