Frieren: esta es la fecha de estreno y ending de la segunda temporada

El estreno de la segunda temporada Frieren: Beyond Journey’s End está cada vez más cerca y TOHO Animation ha revelado un nuevo tráiler que revela cuál es el ending y confirma la fecha de estreno oficial del anime. La canción de cierre, que ambienta el nuevo tráiler de Frieren, se títula The Story of Us y es interpretada por la solista japonesa Milet.

Fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey’s End

El tráiler confirma que el viernes 16 de enero de 2026 será estrenado el primer episodio de la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey’s End. El equipo de producción para la segunda temporada de la serie ha experimentado una significativa reestructuración. El nuevo director será Tomoya Kitagawa, quien toma el relevo de Keiichirō Saitō, ahora acreditado con soporte de dirección. El diseño de personajes de la segunda temporada recae en Takasemaru, Keisuke Kojima y Yuri Fujinaka, todos ellos con experiencia previa en aclamadas producciones de anime. No obstante, la serie conserva la esencia de su primera entrega al asegurar el regreso de Tomohiro Suzuki en la composición de la serie y a Evan Call para la banda sonora, junto con el regreso de Seiko Yoshioka en el arte conceptual. Todo esto bajo la supervisión del estudio Mad House.

¿Cuál es la historia de Frieren: Beyond Journey’s End?

Por una década, el grupo del héroe—compuesto por Himmel, el líder carismático; Heiter, el sacerdote de ingenio agudo; Eisen, el guerrero enano de fortaleza inquebrantable; y Frieren, la maga elfa de longevidad milenaria—se embarcó en una misión para derrotar al Rey Demonio. A través de batallas y aventuras compartidas, tejieron un tapiz de recuerdos preciosos, un tesoro emocional para casi todos.

Para Frieren, sin embargo, esos diez años representaban apenas un suspiro en su vasta existencia. Con la victoria asegurada, regresó a su búsqueda solitaria, un peregrinaje eterno para coleccionar hechizos, aparentemente indiferente a la profundidad de los lazos que había formado. Su percepción del tiempo, tan diferente a la de los mortales, la aislaba de la urgencia y el apego que ellos sentían.

Con el paso de las décadas, la realidad golpeó: la muerte de Heiter y Eisen. Frieren, enfrentando la pérdida, se vio obligada a confrontar su indiferencia anterior, el arrepentimiento de haber subestimado el valor de sus compañeros. Prometió entonces, con una resolución renovada, comprender la esencia de la humanidad y cultivar conexiones genuinas. El capítulo de la victoria sobre el Rey Demonio había concluido, pero el prólogo de una nueva aventura, una búsqueda de empatía y entendimiento, apenas comenzaba

Fuente: TOHO animation