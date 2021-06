El 18 de noviembre de 2020, Funimation llegó por primera vez a Latinoamérica. Sin embargo, no todos los fanáticos del ‘anime’ de la región pudieron disfrutar del servicio de ‘streaming’ de Sony. Solo México y Brasil pudieron disfrutar de su listado de series. Ahora, poco más de medio año después, Funimation por fin llegará a Colombia, Chile y Perú.

Kaliel Roberts, director de productos de Funimation Global Group, compartió las siguientes palabras con respecto a la llegada del servicio de ‘streaming’ a Colombia, Chile y Perú:

“Con el exitoso lanzamiento de Funimation en Brasil y México, estamos encantados de poder

expandirnos a Colombia, Chile y Perú, donde sabemos que los fanáticos del ‘anime’ esperan más contenido y comunidad. La experiencia de usuario que hemos creado en Funimation realmente lleva a los fanáticos en una travesía a

través del mundo del ‘anime’”.

¿Cuándo llegará Funimation a Colombia, Chile y Perú?

Aunque la página de Funimation ya está disponible en Colombia, Chile y Perú, el servicio de ‘streaming’ no se activará hasta el mes de julio. Por el momento se desconoce la fecha puntual en la que Funimation llegará a Colombia, Chile y Perú. Cabe señalar que el debut del servicio también comprenderá el lanzamiento de la aplicación correspondiente en diversas plataformas. Estas incluyen dispositivos móviles, Smart TV y consolas de videojuegos.

¿Qué precio tendrá la suscripción de Funimation en Colombia, Chile y Perú?

Estos serán los precios locales por el servicio de ‘streaming’:

Colombia : la suscripción mensual de Funimation tendrá un precio de $22,900 pesos; la anual, $229,000 pesos. Se desconoce si habrá otros planes además de este par.

: la suscripción mensual de Funimation tendrá un precio de $22,900 pesos; la anual, $229,000 pesos. Se desconoce si habrá otros planes además de este par. Chile : la suscripción mensual de Funimation tendrá un precio de $3,900 pesos; la anual, $39,000 pesos. Se desconoce si habrá otros planes además de este par.

: la suscripción mensual de Funimation tendrá un precio de $3,900 pesos; la anual, $39,000 pesos. Se desconoce si habrá otros planes además de este par. Perú: la suscripción mensual de Funimation tendrá un precio de 19.90 soles; la anual, 199 soles. Se desconoce si habrá otros planes además de este par.

¿Cuáles ‘anime’ pueden verse en Funimation?

Funimation cuenta con más de 2000 horas de ‘anime’, las cuales incluyen clásicos, franquicias queridas y los estrenos más recientes. Entre estas series se encuentra , Cowboy Bebop, Kaguya-sama: Love Is War, Noragami, Megalobox 2: Nomad, Saint Seiya – The Lost Canvas, Sword Art Online y The Promised Neverland. Aquí pueden ver la lista completa de series. Cabe recordar que futuros lanzamientos, tales como Fuuto PI, solo podrán verse en Funimation.

¿Cuáles ‘anime’ de Funimation tienen doblaje en español latino?

Cabe señalar que varios ‘anime’ de Funimation tienen doblaje en español latino. Entre estos se encuentra Assassination Classroom, Attack on Titan, Combatants Will Be Dispatched!, My Hero Academia, Steins; Gate, Overlord, Claymore y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Fuente: comunicado de prensa de Funimation