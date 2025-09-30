Gachiakuta: entrevistamos a Dión Gonzáles la voz de Ludo para Latinoamérica

El pasado domingo, el anime de Gachiakuta llegó a la mitad de su primera temporada y desde su estreno en Crunchyroll ha destacado por salir al aire de manera simultánea con doblaje al español de Latinoamérica. Nosotros, gracias a Crunchyroll, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Dión Gonzáles. Él es el actor de doblaje que le da vida a Ludo, el protagonista de Gachiakuta, en la versión doblada para nuestra región. Durante la entrevista, Dión nos contó cómo ha sido trabajar junto Octavio Campos y los retos que ha tenido interpretando a Ludo, su primer papel protagónico.

Adicionalmente, Dión nos habló sobre sus gustos de anime, videojuegos, cuáles personajes le gustaría interpretar y hasta nos mostró su Jinki o instrumento vital.

¿Cuál es la historia de Gachiakuta?

Ludo y su padre adoptivo, Leguto, viven en los barrios bajos de una ciudad rica e intentan convivir con el resto de los habitantes. Sin embargo, Ludo desprecia el derroche de la clase alta. Haciendo caso omiso de las advertencias de los que le rodean, Ludo rebusca regularmente entre la basura de la ciudad en busca de algo útil o valioso que salvar del «Abismo», un enorme agujero donde se arroja todo lo que se considera basura, incluidas las personas. El padre biológico de Ludo era una de esas personas, que fue arrojada al Abismo tras ser acusado de asesinato.

Un día, tras cruzarse con una misteriosa figura de camino a casa, Ludo regresa y encuentra el cuerpo moribundo de Regto en el suelo. Las autoridades le encuentran inmediatamente en el lugar y le acusan de asesinato. Nadie cree su inocencia y es arrojado al Abismo. Sin embargo, en lugar de morir, se encuentra en un sitio extraño y maloliente rodeado de monstruos hechos de basura. Cuando Ludo es atacado por dichos monstruos, es salvado por un hombre llamado Enjin, que se revela como un «Limpiador», alguien que utiliza armas especiales llamadas Instrumentos Vitales para combatir a estas criaturas. Para vengarse de quien mató a Leguto, Ludo se convierte a regañadientes en un Limpiador para luchar por salir del Abismo.

Entrevista hecha gracias a una invitación a un Junket hecha por Crunchyroll Latinoamérica.