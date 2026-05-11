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Gachiakuta es uno de los ganadores de la edición 50 de los Kodansha Manga Awards

¡Los Kodansha Manga Awards celebran sus 50 años con ganadores que debes conocer! Descubre qué obras hicieron historia en esta edición.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La editorial japonesa Kodansha ha anunciado oficialmente a los ganadores de la edición número 50 de sus prestigiosos premios anuales de manga. En esta entrega, las obras Gachiakuta, Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn’t Remember Me y The Darwin Incident se alzaron con los máximos galardones en sus respectivas categorías, consolidándose como los títulos más destacados del año según el comité de selección de los Kodansha Manga Awards.

¿Cuáles fueron los ganadores de la edición 50 de los Kodansha Manga Awards?

¿Cuáles fueron los ganadores de la edición 50 de los Kodansha Manga Awards?

En la categoría de Mejor Manga Shōnen, el título ganador fue Gachiakuta, de Kei Urana y que cuenta con los diseños de grafitis de Hideyoshi Ando, superando a otros nominados como Ichi the Witch y The Fragrant Flower Blooms With Dignity. Por otra parte, el premio a Mejor Manga Shōjo fue otorgado a Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn’t Remember Me, obra de Eiko Mutsuhana, Yugiri Aika y Gin Shirakawa. Finalmente, The Darwin Incident, de Shun Umezawa, se impuso en la categoría de Mejor Manga General.

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Gachiakuta es uno de los ganadores de la edición 50 de los Kodansha Manga Awards

Los galardonados recibirán un certificado y una estatua de bronce. Esto, además de una remuneración económica. Es así que los ganadores de las divisiones Shōnen y Shōjo obtendrán 2 millones de yenes (aproximadamente $12.730 USD), mientras que el vencedor de la categoría General recibirá 1 millón de yenes (6.365 USD). Cabe resaltar que, desde 2015, Kodansha integró la categoría de «Mejor Manga Infantil» dentro de las nominaciones de Shōnen y Shōjo.

El jurado de este año contó con figuras destacadas de la industria, incluyendo a Hiro Mashima (Fairy Tail) y Hikaru Nakamura (Arakawa Under the Bridge). Los ganadores dela pasada edición de los Kodansha Manga Awards fueron Versus, obra escrita por ONE e ilustrada por Kyōtarō Azuma y Historie. Este manga es escrito e ilustrado por Hitoshi Iwaaki, conocido por ser el creador del manga Parasyte (Kiseijuu).

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Fuente: Kodansha

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