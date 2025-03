Gachiakuta: nuevo tráiler revela cuándo es el estreno y dónde se podrá ver el anime

Taku Iwasaki (Bungo Stray Dogs; Shin Kamen Rider) es acreditado como el compositor del anime. Además, como se anunció previamente, Fumihiko Suganuma (director de unidad de The First Slam Dunk, director jefe de episodios de Train to the End of the World) será el director de Gachiakuta para el estudio BONES. Adicionalmente, Hiroshi Seko (Chainsaw Man, Vinland Saga, Mob Psycho 100) es acreditado como el guionista de la serie. Finalmente, Satoshi Ishino (Date A Live, Captain Earth, Release the Spyce) está diseñando los personajes y también se desempeña como director jefe de animación.