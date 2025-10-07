Gachiakuta: tráiler revela el nuevo opening y villano principal de la temporada

La segunda parte de la primera temporada de Gachiakuta inicia el domingo 12 de octubre y la producción de la adaptación al anime ha revelado un nuevo tráiler. Este adelanto confirma cuál será el segundo opening de la primera temporada de Gachiakuta, quien lo interpreta y cuál es el villano principal de esta parte de la historia. Adicionalmente, la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a Dión Gonzáles, la voz de Ludo para Latinoamérica, así que si desean conocer cuál es su instrumento vital, los invitamos a ver la entrevista en el siguiente enlace.

¿Cuál es el segundo opening y ending de la primera temporada de Gachiakuta?

Si bien el tráiler revela al villano principal de este arco, la producción del anime de Gachiakuta no confirmó su nombre ni seiyu a cargo de interpretar su voz.

El tráiler confirma que el segundo opening de Gachiakuta se llama “Let’s Just Crash” y es interpretado por la V-Tuber Mori Calliope. Si bien, el segundo opening se escucha durante el tráiler, que también revela escenas del nuevo arco argumental que será adaptado; este confirma el nombre del segundo ending del anime. Este se titula “Ban” y es interpretado por la banda de J-pop Karanoah.

¿Están listos para el próximo arco?! ¡Finalmente, es hora de que Ludo y los cleaners (limpiadores) asuman su primer gran desafío! Como fanático de toda la vida del manga, no puedo esperar a ver uno de mis arcos favoritos animado… ¿Qué tipo de OST podemos esperar de algunas de las batallas más emocionantes de la serie hasta ahora?! Y con el glorioso estilo de animación de BONES FILM, estaremos al borde de nuestros asientos. Algunos de mis villanos favoritos se están preparando para demostrar de qué están hechos, así que espero que estén tan emocionados como yo. ¡Vamos a armar un alboroto! Por favor, ¡escuchen mucho Lets’s Just Crash! ¿De acuerdo?

¿Cuál es el arco argumental que adaptará la segunda parte de la primera temporada del Gachiakuta?

Maria Naganawa como Guita, Mutsumi Tamura como Noerde, Hiro Shimono como Fu y Akio Ōtsuka como Bundus son los nuevos personajes que serpán introducidos en el nuevo arco argumental de Gachiakuta.

El capítulo 13 del anime de Gachiakuta termina con la adaptación del quinto arco argumental del manga de Kei Urana. Es así que desde el episodio 14 de Gachiakuta, el anime entra en el arco argumental de la Tormenta de basura. Este inicia en el capítulo 44 y termina en el 81 del manga de Gachiakuta. Es probable que este arco, junto con el séptimo, que tan solo dura ocho capítulos, sean los que adapte la segunda parte de la primera temporada de Gachiakuta.

Fuente: cuenta oficial del anime de Gachiakuta en X, antes Twitter.