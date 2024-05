Ghost in The Shell: nuevo anime a cargo de Science Saru en el 2026

Bandai Namco Filmworks anunció el pasado fin de semana, que la franquicia Ghost in the Shell tendrá una nueva adaptación en formato de serie de anime para televisión en el 2026. El anuncio también confirma que el estudio de animación Science SARU producirá el anime. Este nuevo proyecto tiene como título provisional Kōkaku Kidōtai (The Ghost in the Shell). Pero este no es el único estudio involucrado en este proyecto. Ya que, se ha confirmado que Bandai Namco Filmworks, Kodansha, Science SARU y Production I.G forman parte del comité de producción de la serie.

Un «all star» en la producción

Junto al anuncio de este nuevo anime se ha revelado que se llevará a cabo en el segundo trimestre del 2025 una exhibición de la obra de Shirow.

La última producción animada badasa en la obra de Masamune Shirow fue Kōkaku Kidōtai SAC_2045 Saigo no Ningen. Este anime tuvo una película recopilatoria llamada Ghost in the Shell: SAC_2045, la cual fue estrenada el 23 de noviembre del 2023.

La primera temporada de este anime debutó en Netflix a nivel mundial en abril de 2020 con 12 episodios. Kōkaku Kidōtai SAC_2045 Jizoku Kanō Sensō (Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War), la película recopilatoria de la primera temporada, se estrenó en Japón en noviembre de 2021. Netflix comenzó a emitir la película en streaming en mayo de 2022. La segunda temporada se estrenó mundialmente en Netflix en mayo de 2022. De esta segunda temporada es la película que se estreno el año pasado.

Cabe resaltar, que TOHO Animation anunció este mes que convertirán al estudio de animación Science SARU en una de sus filiales. Sin embargo, la consolidacion de este estudio se hará apartir del segundo trimestre (junio-agosto) del año fiscal que finaliza en febrero de 2025.

https://www.animenewsnetwork.com/news/2024-05-25/ghost-in-the-shell-gets-new-tv-anime-series-in-2026-by-science-saru/.211152

Via: ANN