Anime y Manga

Gigant de Hiroya Oku, el autor de Gantz, tendrá una adaptación al anime

Adicionalmente se anunció, la película musical de El libro de los insectos humanos celebrará el 100° Aniversario de Osamu Tezuka adaptando su oscura obra noir.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Durante el Festival Internacional de Cine de Cannes, la productora de cine y video K2 Pictures anunció que su fondo «K2P Film Fund I» financiará múltiples proyectos. Entre estos se encuentra la adaptación cinematográfica al anime de Gigant, el manga de Hiroya Oku, y una película musical basada en El libro de los insectos humanos (The Book of Human Insects), la obra experimental de Osamu Tezuka.

¿Cuál es la historia de Gigant de Hiroya Oku?

La adaptación de Gigant representa, además, el primer proyecto de largometraje animado para el estudio.

El manga de Gigant, lanzado por Oku en diciembre de 2017 y finalizado en septiembre de 2021 cuenta con 10 volúmenes recopilatorios. La historia de Gigant sigue a Rei Yokoyamada, un estudiante de secundaria que busca actores para su cortometraje y termina cruzándose con Papico, una estrella de películas para adultos. La historia toma un giro sobrenatural cuando ella adquiere la capacidad de crecer hasta el tamaño de un gigante. Esta capacidad resultará necesaria para salvar al mundo de eventos caóticos provocados por un extraño programa que concede peticiones destructivas como desastres naturales o caída de excremento del cielo.

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¿Qué sabemos sobre la adaptación de El libro de los insectos humanos?

Por otra parte, la película musical de El libro de los insectos humanos formará parte del Proyecto del 100° Aniversario de Osamu Tezuka, denominado como el padre del anime. Esta cinta contará con la dirección de Ken Ninomiya y fue presentada previamente en el evento «Spotlight on Japan» durante el European Film Market de Berlín en febrero. La historia de este clásico de Tezuka aborda la vida de Toshiko Tomura, una galardonada joven que oculta una faceta enigmática, en una historia de corte noir repleta de periodistas escépticos, sicarios anarquistas y ejecutivos despiadados. Cabe destacar que este manga ya inspiró una serie de televisión en imagen real emitida en el 2011.

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Vía: ANN

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