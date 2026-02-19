Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku): conoce cuándo arco final del manga con el estreno del capítulo 208

Desde el año pasado sabemos que el manga Sentai Daishikkaku de Negi Haruba se encuentra en su recta final. Sin embargo, el ritmo del final del manga conocido en nuestra región como Go! Go! Loser Ranger ha estado interrumpido. Primero, el manga se interrumpió durante dos números en febrero de 2025 debido a complicaciones de salud de Haruba. Posteriormente, la serialización del manga se reanudó el 5 de marzo. No obstante, el ritmo se vio nuevamente interrumpido el 14 de mayo y regresó el pasado 11 de junio. Desde entonces, la publicación del manga Sentai Daishikkaku ha tenido un ritmo regular. Ahora, en el número 12 de la Weekly Shōnen Magazine, de la editorial Kodansha, fue anunciado que el manga de Negi Haruba entrará en un pequeño hiatus.

¿Cuándo regresa el manga Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) con el estreno del capítulo 208?

En la revista semana, también se confirmó que una vez regrese el manga Sentai Daishikkaku con la publicación del capítulo 208, la obra de Negi Haruba entrará en su arco final. Así que desde esta semana, iniciará la pausa de tres números del manga Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku), el cual regresará en el número 16 de la revista Weekly Shōnen Magazine. .

¿Cuántos arcos argumentales tiene Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) de Negi Haruba?

El ‘manga’ Sentai Daishikkaku debutó el 3 de febrero del 2021 en las páginas de la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha. Este ‘manga’ es escrito e ilustrado por Negi Haruba, ‘mangaka’ conocido en nuestra región por ser el creador de Go-tōbun no hanayome o The Quintessential Quintuplets. Actualmente, el ‘manga’ Sentai Daishikkaku continua su publicación y cuenta con 144 capítulos y 14 tankōbon o volúmenes recopilatorios.

Lista de arcos argumentales de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku):

R1000: capítulos 1 al 6 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger. Supervivencia D: capítulos 7 al 12 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku. Arco del nido de Bailong: capítulos 13 al 51 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger. Vida escolar de ensueño: capítulos 52 al 70 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku. Arco del Green Keeper: capítulos 71 al 78 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger. Monster Zoo: capítulos 79 al 82 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku. Asociación por los Derechos de los Invasores: capítulos 83 al 125 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger. Arco de Akabane: capítulos 126 al 132 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku. Investigación Chop: capítulos 133 al 143 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger. Arco de la casería del soldado: este arco inicia en el capítulo 144 y finaliza en el 154 del manga. Arco de los tres Kiritanis: este es el antepenúltimo arco argumental del manga Sentai Daishikkaku e inicia en el capítulo 155 y se extiende hasta el 171. Arco del enfrentamiento de Año Nuevo: este es el arco final de Sentai Daishikkaku, el cual inicia en el capítulo 172 y actualmente se encuentra a punto de iniciar su batalla final en el capítulo 208.

Vía: ANN