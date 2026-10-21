Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku): el arco final del manga entra en pausa en el capítulo 223 por problemas de salud de su autor, Negi Haruba

El manga Go! Go! Loser Ranger! (Sentai Daishikkaku), creado por Negi Haruba —quien también es autor de The Quintessential Quintuplets—, ha entrado nuevamente en una pausa en su publicación. Este manga, el cual comenzó a publicarse en la revista Weekly Shōnen Magazine en febrero de 2021, suspende de nuevo sus entregas debido a problemas de salud de su creador. La noticia fue confirmada a través de un anuncio oficial en la edición número 47 de la revista Shōnen Magazine de la editorial Kodansha.

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Esta interrupción ocurre poco después de que el manga Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) retomara su serialización el pasado 24 de septiembre. Previamente, la historia había entrado en un periodo de inactividad que inició el 8 de julio y se extendió durante un lapso de dos meses.

¿Qué sabemos sobre el regreso del manga Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) con el capítulo 224?

Respecto a la fecha del regreso del manga Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) con el capítulo 224, por el momento se desconoce el día o mes en el que se reanudará su publicación. En el comunicado emitido a los lectores, el departamento editorial de la Weekly Shōnen Magazine pidió disculpas por las molestias causadas y explicó que la serialización se retomará tan pronto como la salud de Haruba se recupere adecuadamente y sea posible ofrecer la obra de manera estable. Asimismo, indicaron que informarán sobre el periodo de regreso una vez que este este definido.

Cabe recordar que el manga de Negi Haruba ya se encuentra en su clímax. Ya que, entró formalmente en su arco final desde el pasado 18 de marzo, tras haber regresado en aquella ocasión de un parón de un mes.

¿Dónde empezar a leer el manga Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) para continuar la historia luego del final de la segunda temporada del anime en el capítulo 24?

Ahora que con el estreno del episodio final (24) de la segunda temporada del anime Go! Go! Loser Ranger quieren saber desde dónde leer el manga para continuar la historia, les contamos que deben empezar a leer el ‘manga’ Sentai Daishikkaku desde el capítulo 126. Este capítulo del ‘manga’ de Negi Haruba da comienzo al arco de la Akabane que será el primero en ser adaptado cuándo empiece la tercera temporada del ‘anime’ Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku).

Fuente: cuenta oficial en x, antes Twitter, de Negi Haruba