Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku): este es el mes de estreno de la segunda temporada

El sitio oficial de la adaptación al anime del manga Go Go Loser Ranger, Ranger Reject o Sentai Daishikkaku —como se le conoce en Japón— ha revelado el primer tráiler oficial de la segunda temporada. Este tráiler confirma en qué mes del 2025 será el estreno de la segunda temporada de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)

El tráiler muestra algunas de las reacciones de los personajes por los acontecimientos vistos al final de episodio 12,

El ‘manga’ Sentai Daishikkaku debutó el 3 de febrero del 2021 en las páginas de la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha. Este ‘manga’ es escrito e ilustrado por Negi Haruba, ‘mangaka’ conocido en nuestra región por ser el creador de Go-tōbun no hanayome o The Quintessential Quintuplets. Actualmente, el ‘manga’ Sentai Daishikkaku continua su publicación y cuenta con 144 capítulos y 14 tankōbon o volúmenes recopilatorios.

¿En qué mes del 202 será el estreno de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)?

Los fanáticos de Go Go Loser Ranger deben estar contentos. Ya que, no tendrán que esperar mucho para ver el estreno de la segunda temporada de Sentai Daishikkaku. Esto debido a que el tráiler ha confirmado que el estreno de la segunda temporada de Go Go Loser Ranger será en el mes de abril del 2025. Cabe resaltar, que el estreno de este anime será a través de Disney+.

¿Desde dónde empezar a leer el ‘manga’ Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) para continuar la historia antes del estreno de la segunda temporada?

Ahora que ya saben el mes en el que será el estreno de la segunda temporada del anime Go Go Loser Ranger, pero no pueden esperar para conocer qué va a pasar, les contamos desde donde leer el manga antes del estreno. Así que, si quieren saber desde dónde leer el manga Sentai Daishikkaku para continuar la historia, deben empezar a leer el manga de Negi Haruba desde el capítulo 52. Este capítulo del ‘manga’ Sentai Daishikkaku da inicio al arco de la vida escolar de ensueño. Este será el primer arco en ser adaptado cuándo inicie la segunda temporada del anime en abril.

Fuente: canal oficial de Shogakukan en YouTube