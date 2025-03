Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku): este es el opening de la tercera temporada

El sitio oficial de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) ha revelado un nuevo tráiler de cara al estreno de la segunda temporada el próximo mes de abril. Este nuevo adelanto, de la adaptación al anime del manga Sentai Daishikkaku de Negi Haruba, confirma la fecha de estreno del primer episodio y el opening que ambientará la segunda temporada de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku).

¿Cuál es el opening de la segunda temporada de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)?

El opening de segunda temporada de Sentai Daishikkaku se llama «Maji de Sekai Kaechau 5-byō Mae» (Realmente faltan 5 segundos para que el mundo cambie). Este tema de apertura será interpretado por la banda de J-pop Orange Range.

Orange Range es conocida por interpretar Asterisk, el primer opening del anime de Bleach.

Mientras tanto, el ending de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) se títula «Seigi». Fukurow note, conocidos por interpretar el opening de la segunda temporada de A Herbivorous Dragon of 5,000 Years Gets Unfairly Villainized serán los encargados de interpretarlo.

Cuál es la fecha de estreno de la segunda temporada de Sentai Daishikkaku?Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)

Los fanáticos de Go Go Loser Ranger deben estar contentos. Ya que, no tendrán que esperar mucho para ver el estreno del primer episodio de la segunda temporada de Sentai Daishikkaku. Esto debido a que el tráiler ha confirmado que la fecha de estreno de la segunda temporada de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) será el domingo 13 de abril del 2025. Cabe resaltar, que el estreno de este anime será a través de Disney+.

Si ya vieron la primera temporada de Sentai Daishikkaku y no pueden esperar para saber cómo continua la historia, no se preocupen. Ya que, pueden leer nuestra guía para conocer dónde continua la historia de Sentai Daishikkaku, luego del final de la primera temporada en el siguiente enlace.

Via: ANN