Gosho Aoyama habla sobre el final del manga Detective Conan

A diferencia de otros manga que han contado con un éxito a nivel global como Dragon Ball o One Piece, Detective Conan de Gosho Aoyama es uno de los ejemplos más claros de una obra masivamente popular en Japón que no alcanzó el mismo nivel de popularidad en nuestra región. Parte de este fenómeno se debió históricamente a la dificultad para transmitir sus episodios, aunque plataformas como Crunchyroll y Netflix han comenzado a llevar la serie a Estados Unidos y Latinoamérica. A pesar de que la fecha de lanzamiento de su capítulo final está lejos de confirmarse y la historia de Detective Conan continúa publicando capítulos y superando los 1200 episodios en su anime, el creador de la obra, Gosho Aoyama, confirmó que ya está pensando en el final del manga conocido en Japón como Meitantei Conan.

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¿Qué sabemos sobre el final del manga Detective Conan?

El mangaka de 63 años admitió recientemente que ya tiene elaborado un borrador del capítulo final del manga Detective Conan. Durante una entrevista concedida a la cantante Chanmina y a Taiga Kyomoto en un programa previo del especial televisivo 24-Hour Television, Aoyama afirmó entre risas que este borrador ya existe y comentó con picardía que el final de Detective Conan es «interesante». Durante la conversación, el autor confesó además que al principio jamás imaginó que su manga tuviera tanto éxito y pensaba que terminaría rápido, resaltando que actualmente él y Eiichiro Oda —autor de One Piece— son de los pocos creadores que ven su manga semanal adaptado al anime constantemente.

Aunque el borrador no se ha hecho público, su existencia confirma que Aoyama tiene claro qué sucederá con el pequeño detective (Shinichi Kudo), quien sigue atrapado en el cuerpo de un niño (Conan Edogawa). Con esta revelación, Aoyama se suma a otros autores de manga reconocidos como Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) y Takehiko Inoue (Vagabond), quienes en su momento también compartieron borradores o esquemas sobre cómo visualizaban el gran final de sus respectivas obras.

Fuente: Oricon