Great Pretender (El gran farsante): historia, reparto, fecha de estreno y más

El sitio oficial de Great Pretender —o El gran farsante, como es llamado en Latinoamérica— ha compartido un nuevo adelanto. Este ‘anime’ está a cargo de Wit Studio, mejor conocido por ser el encargado de animar Shingeki no Kyojin, Vinland Saga y Haikyu!!, junto con Yoshiyuki Sadamoto. Este último es ampliamente conocido por los fanáticos del ‘anime’, ya que es el diseñador de personajes de Evangelion, Fushigi No Umi No Nadia y la franquicia Hack//.

El gran farsante (Great Pretender): esta es toda la información que conocemos sobre este ‘anime’

Makoto Edamura es supuestamente el mejor estafador de Japón. Makoto —junto a su compañero Kudo— intenta engañar a un ciudadano francés en Asakusa, pero ellos son los que terminan siendo engañados. Esto se debe a que el francés resulta ser Laurent Thierry. Este es un experto estafador, conocido por su poder de persuasión y su rápida toma de decisiones. Laurent es lo que se conoce en el bajo mundo como un «hombre de confianza», alguien que controla las mafias. Es así como el destino de Edamura termina siendo incierto, ya que se ha involucrado en los trabajos sucios del francés.

En este adelanto se establecen los personajes previamente presentados.

Estos son los personajes principales de El gran farsante (Great Pretender)

Según el sitio oficial del ‘anime’, los temas que se tratan son «fraude crediticio» y «comedia entre estafadores mundialmente famosos». Así que tendremos a muchos personajes carismáticos, entre los cuales se destacan los siguientes:

Makoto «Edamame» Edamura

Makoto «Edamame» Edamura es el protagonista de Great Pretender (El gran farsante), interpretado por el Seiyū Chiaki Kobayashi. Este personaje se autoproclama como «el mejor estafador de Japón», el cual se gana la vida haciendo «golpes fáciles» contra ancianos inocentes y bien intencionados. Antes de tener su actual estilo de vida, Makoto era una persona honesta y bien intencionada. Adicionalmente, Edamame colecciona ‘gashapon’ y es un ávido consumidor de café. El actor de doblaje de Makoto para Latinoamérica es Diego Becerril, conocido por interpretar a Haruo en Hi Score Girl y John Steinbeck en Bungō Stray Dogs.

Laurent Thierry

Laurent Thierry, interpretado por Junichi Suwabe, es un experto estafador francés que viaja por todo el mundo. Tiene una gran habilidad social y para repartir las ganancias de sus actos delictivos. A Laurent Thierry le gusta vestirse de manera elegante y hacer de vez en cuando bromas. Conoce al protagonista tras ser «víctima» de uno de sus engaño. El actor de voz de Laurent Thierry para América Latina es José Gilberto Vilchis. Este actor de doblaje es reconocido en nuestro continente por interpretar a Shun de Andrómeda en la franquicia Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).

Abigail «Aby» Jones

Aby es una estafadora que se enorgullece de su cuerpo, el cual es flexible y está bien tonificado. Ella es de carácter fuerte, así que es normal ver que les contesta a sus compañeros de forma brusca u ofuscada. Adicionalmente, la infancia de Aby esconde un secreto. Este personaje es interpretado por Natsumi Fujiwara.

Paula Dickins

Paula Dickins, interpretada por Mie Sonozaki, es una agente del FBI. Paula llega a Los Ángeles con el fin de arrestar a Laurent. Desde su llegada a Los Ángeles, Paula se ha ganado la admiración de la policía local.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Great Pretender (El gran farsante) en Latinoamérica?

Este es el segundo adelanto, que marca el 8 de julio como el día de estreno de este ‘anime’ para la televisión japonesa.

Netflix ya ha estrenado este ‘anime’ en Japón. El primer «caso», que comprende desde el episodio 1 hasta el 5, debutó en la plataforma de video bajo demanda el 2 de junio. El segundo «caso», que comprende desde el episodio 6 hasta el 10, fue agregado a la lista del ‘anime’ en Netflix el 9 de junio. Finalmente, el tercer «caso» —que cubre los episodios del 11 al 14— fue compartido a los suscriptores de Netflix en Japón el 16 de junio. El cuarto «caso» no tiene fecha de lanzamiento oficial por parte de la plataforma. Esta serie tendrá un total de 23 episodios y su transmisión en la televisión japonesa está prevista para que dure todo el segundo semestre del 2020.

En Colombia, México, Argentina y otros países de Latinoamérica El Gran Estafador (Great Pretender) aún no está disponible y no conocemos una fecha oficial para su llegada. Sin embargo, la versión japonesa de Netflix cuenta con todos sus episodios doblados al español de Latinoamérica.

Lista de Casos de El gran farsante para Latinoamérica

Para América Latina, Netflix ha traducido los nombres de los casos de la siguiente manera.

Caso 1: Conexión en Los Ángeles

Caso 2: El cielo de Singapur

Caso 3: Nieve en Londres

¿Quiénes están implicados en este proyecto?

El director de la serie es Hiro Kaburagi (Hozuki’s Coolheadedness, My Little Monster, 91 Days). Ryota Kosawa es el encargado de hacer los guiones. Este guionista ha participado en la película en acción real de Parasyte y en los tres filmes de Always: Sunset on Third Street. Yutaka Yamada, conocida por participar en la franquicia Tokyo Ghoul y Vinland Saga, será la encargada de componer la música. Cabe recordar que Yoshiyuki Sadamoto es el encargado de diseñar los personajes.

¿Cuál es el ‘opening’ y el ‘ending de Great Pretender (El gran farsante)?

Las canciones de este ‘anime’ reflejan en gran parte la ambientación de la misma, pero cabe destacar que el ‘ending’ es cantado por la banda Queen. Esta es la primera vez que en un ‘anime’ se usa una canción interpretada por esta banda.

Yutaka Yamada es la encargada de componer la canción de inicio de la serie.