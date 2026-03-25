Guía de estrenos de la temporada de primavera (abril 2026) en Crunchyroll

Crunchyroll ha presentado oficialmente su lista de estrenos de series anime para la temporada de primavera de 2026, la cual inicia en abril. Esta alineación incluye tanto nuevas producciones prometedoras como Witch Hat Atelier y Daemons of the Shadow Realm, así como también el regreso de series que están por finalizar como Dr. Stone: Science Future.
Calendario de estrenos de anime de la temporada de primavera (abril 2026) en Crunchyroll
En el 2026 empieza la nueva forma de distribución que tendrá la adaptación al anime de One Piece, la cual tendrá el estreno de la primera parte del arco de Elbaf en la temporada de primavera que inicia en abril de 2026. La temporada comenzará formalmente el 28 de marzo de 2026 con el estreno de Agents of the Four Seasons: Dance of Spring. En este mismo periodo, concluirán las emisiones de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, la segunda temporada de Frieren y Trigun Stargaze.
28 de marzo
- Agents of the Four Seasons: Dance of Spring – (Doblaje al español de Latinoamérica).
31 de marzo
- Food Diary of Miss Maid.
- The Strongest Job is Apparently not a Hero or a Sage, but an Appraiser
1 de abril
- The Beginning After the End (Temporada 2) – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- Classroom of the Elite 4ta Temporada: Second Year, First Semester – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- Dorohedoro (Temporada 2).
- Go for It, Nakamura-kun – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon (Temporada 3) – (Doblaje al español de Latinoamérica).
2 de abril
- Dr Stone Science Future (tercera parte) – (Doblaje al español de Latinoamérica).
3 de abril
- The Angel Next Door Spoils Me Rotten (Temporada 2).
- Snowball Earth.
- That Time I Got Reincarnated as a Slime (Temporada 4) – (Doblaje al español de Latinoamérica).
4 de abril
- Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- Daemons of the Shadow Realm – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- Kusunoki’s Garden of Gods.
- Mistress Kanan is Devilishly Easy – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- Needy Girl Overdose.
- Welcome to Demon School Iruma-kun (Temporada 4) – (Doblaje al español de Latinoamérica).
5 de abril
- Ghost Concert: Missing Songs.
- One Piece (Arco de Elbaf).
6 de abril
- The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- Liar Game – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- An Observation Log of My Fiancee Who Calls Herself a Villainess – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- Witch Hat Atelier – (Doblaje al español de Latinoamérica).
7 de abril
- Even a Replica can Fall in Love.
- Eren the Southpaw.
- I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- Marriagetoxin – (Doblaje al español de Latinoamérica).
8 de abril
- Gals Can’t be Kind to Otaku.
- Rent a Girlfriend (Temporada 5) – (Doblaje al español de Latinoamérica).
- Re:Zero – Starting Life in Another World (Temporada 4) – (Doblaje al español de Latinoamérica).
9 de abril
- A Hundred Scenes of Awajima.
- Kujima: Why Sing, When You can Warble.
- The Warrior Princess and the Barbaric King – (Doblaje al español de Latinoamérica).
10 de abril
- Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk.
- Drops of God – (Doblaje al español de Latinoamérica).
12 de abril
- Wistoria: Wand and Sword (Temporada 2) – (Doblaje al español de Latinoamérica).
14 de abril
- I Want to End This Love Game – (Doblaje al español de Latinoamérica).
En cuanto a las series que continúan y los nuevos arcos argumentales, Crunchyroll confirmó que producciones como Case Closed (Detective Conan), Digimon Beatbreak, Scum of the Brave y Star Detective Precure mantendrán su emisión regular sin interrupciones.
Más noticias de manga y anime
- 1. One Piece: Médicos Sin Fronteras nombra a Tony Tony Chopper colaborador oficial
- 2. Sekiro: No defeat, el nuevo tráiler del anime confirma que su estreno está cerca
- 3. Te explicamos cuándo volverá a aparecer Yuji Itadori en el anime de Jujutsu Kaisen
- 4. Chainsaw Man: esta es la fecha de estreno del capítulo final de la segunda parte del manga de Fujimoto
- 5. Jujutsu Kaisen Modulo: Shueisha comparte detalles sobre el final del manga en el capítulo 25
- 6. Jujutsu Kaisen: fecha y hora para ver el episodio nueve (9) de la tercera temporada
Fuente: Crunchyroll