Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito, guía para continuar la historia de la película en el manga

La película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito ya se ha estrenado en las salas de cine y desde su primera función hasta ahora ya ha logrado recaudar cerca de 300 millones de dólares y algunos expertos ya afirman que podría convertirse en la película de anime más taquillera de todos los tiempos. Sin embargo, como bien saben desde que fue anunciada la adaptación del último arco de la obra de Koyoharu Gotouge, la historia queda a medias. Ya que, el Castillo infinito es la primera parte de la trilogía de películas que nos contarán el final de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Así que, como sabemos que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito termina en un momento de alta tensión, les contaremos desde donde continuar leyendo en el manga para seguir la historia que se contará en la siguiente película.

A continuación, tocaremos spoilers así que pueden seguir leyendo esta guía bajo su responsabilidad.

¿Dónde empezar a leer el manga para continuar la historia luego del final de película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito?

El regreso de Akasa fue uno de los pilares de la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito. Es justo en esta pelea que la película finaliza. Así que para continuar desde este punto de la historia, solo deben iniciar a leer el manga de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba desde el capítulo 157.

Capítulos del manga que adaptará la trilogía de películas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito:

El castillo infinito: también conocido como el arco final, es la antepenúltima historia del ‘manga’ Kimetsu no Yaiba e inicia desde el capítulo 137 y termina en el 183.

Cuenta regresiva al amanecer: este es el epílogo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el cual inicia en el capítulo 184 y da final al 'manga' de Koyoharu Gotouge en el 205.

¿Cuáles son las peleas que veremos en la segunda película del Castillo infinito?

Peleas, que adaptará la segunda película de la trilogía de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito