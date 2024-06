Guía Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) para continuar la historia en el ‘manga’

Justo al final del episodio final (12) de la primera temporada de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) conocimos que en el 2025 se va estrenar la segunda. Sin embargo, es normal que algunos de los nuevos fanáticos de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) no quieran esperar hasta el estreno de la segunda temporada para seguir con la historia. Así que, les compartiremos una guía de lectura de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) para que puedan continuar en el ‘manga’ la historia donde la dejó el episodio final (12) de la primera temporada.

¿Cuántos arcos argumentales tiene Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) de Negi Haruba?

El ‘manga’ Sentai Daishikkaku debutó el 3 de febrero del 2021 en las páginas de la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha. Este ‘manga’ es escrito e ilustrado por Negi Haruba, ‘mangaka’ conocido en nuestra región por ser el creador de Go-tōbun no hanayome o The Quintessential Quintuplets. Actualmente, el ‘manga’ Sentai Daishikkaku continua su publicación y cuenta con 144 capítulos y 14 tankōbon o volúmenes recopilatorios.

Lista de arcos argumentales de Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku):

R1000: capítulos 1 al 6 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger.

capítulos 1 al 6 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger. Arco de supervivencia D : capítulos 7 al 12 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku.

: capítulos 7 al 12 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku. Arco del nido de Bailong : capítulos 13 al 51 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger.

: capítulos 13 al 51 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger. Arco vida escolar de ensueño : capítulos 52 al 70 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku.

: capítulos 52 al 70 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku. Arco del Green Keeper : capítulos 71 al 78 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger.

: capítulos 71 al 78 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger. Monster Zoo : capítulos 79 al 82 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku.

: capítulos 79 al 82 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku. Asociación por los Derechos de los Invasores : capítulos 83 al 125 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger.

: capítulos 83 al 125 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger. Arco de Akabane : capítulos 126 al 132 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku.

: capítulos 126 al 132 del ‘manga’ Sentai Daishikkaku. Investigación Chop : capítulos 133 al 143 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger.

: capítulos 133 al 143 del ‘manga’ Go Go Loser Ranger. Arco Actual: Actualmente este arco ha dado inicio en el más reciente capítulo —al momento de escribir esta nota— que es el 144.

¿Dónde empezar a leer el ‘manga’ Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) para continuar la historia luego del final de la primera temporada del ‘anime’ en el capítulo 12?

Ahora que con el estreno del episodio 12 del ‘anime’ Go Go Loser Ranger ha finalizado la primera temporada, sí quieren saber desde dónde leer el ‘manga’ para continuar la historia, deben empezar a leer el ‘manga’ Sentai Daishikkaku desde el capítulo 52. Este capítulo del ‘manga’ de Negi Haruba da inicio al arco de la vida escolar de ensueño que será el primero en ser adaptado cuándo inicie la segunda temporada del ‘anime’ Go Go Loser Ranger (Sentai Daishikkaku).

