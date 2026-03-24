Anime y Manga

Guía Jujutsu Kasien: dónde continuar la historia en el manga luego del final de la primera parte de la tercera temporada

La primera parte de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen adaptará hasta el capítulo 181 del manga de Gege Akutami.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La primera parte de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen termina este jueves con un episodio especial de 27 minutos. Además, gracias a un tráiler —compartido el pasado fin de semana— sabemos cuáles son los capítulos del manga que adaptará el episodio final de la primera mitad de la tercera temporada del anime de Jujutsu Kaisen. Es así que gracias a esto, les podemos decir en nuestra guía desde dónde deben empezar a leer para continuar la historia en el manga antes del estreno de la segunda parte de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen.

¿Dónde empezar a leer el manga de Jujutsu Kaisen para continuar la historia luego del final de la primera parte de la tercera temporada del anime?

¿Dónde empezar a leer el manga de Jujutsu Kaisen para continuar la historia luego del final de la primera parte de la tercera temporada del anime?

El final de la tercera temporada en sus 27 minutos adaptará del capítulo 175 al 180 del manga de Jujutsu Kaisen. Estos siete episodios corresponden a la totalidad de la batalla de la colonia Sendai. Una vez adoptada esta pelea, a la tercera temporada del anime Jujutsu Kaisen, le restarán 40 capítulos para adaptar todo el arco de los juegos del sacrificio (Culling Game).Este es el más largo del manga de Gege Akutami, yaque cuenta con un total de 84 capítulos.

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Es así que para continuar en el manga la historia de Jujutsu Kaisen justo donde quedó el episodio final de la primera parte de la tercera temporada, solo deben comenzar a leer desde el capítulo 181 de la obra de Gege Akutami. Una vez termine el arco de los juegos de sacrificio, el anime de Jujutsu Kaisen entrará en su arco final, el cual algunos rumores apuntan a que tendrá el mismo trato que el arco final de Kimetsu no Yaiba.

Todos los arcos argumentales de Jujutsu Kaisen en el manga y el anime

Nombre del arcoCapítulos del MangaEpisodios del Anime
Arco del Niño Maldito0-1 al 0-4 (4 capítulos)Película Jujutsu Kaisen 0
Arco del Recipiente de Sukuna1 al 181 al 8
Arco de El Enfrentamiento con Mahito19 al 319 al 13
Arco de El Evento de Buena Voluntad de Kioto32 al 5414 al 21
Arco de El Origen de la Obediencia55 al 6422 al 24 y 30
Arco de El Pasado de Gojo65 al 7925 al 29
Arco de El Incidente de Shibuya79 al 13730 al 47
Arco de El Juego del Sacrificio138 al 22148 al 59 (En emisión)
Arco de La Batalla Decisiva en Shinjuku222 al 271Por anunciar

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