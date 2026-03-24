Guía Jujutsu Kasien: dónde continuar la historia en el manga luego del final de la primera parte de la tercera temporada

La primera parte de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen termina este jueves con un episodio especial de 27 minutos. Además, gracias a un tráiler —compartido el pasado fin de semana— sabemos cuáles son los capítulos del manga que adaptará el episodio final de la primera mitad de la tercera temporada del anime de Jujutsu Kaisen. Es así que gracias a esto, les podemos decir en nuestra guía desde dónde deben empezar a leer para continuar la historia en el manga antes del estreno de la segunda parte de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen.

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¿Dónde empezar a leer el manga de Jujutsu Kaisen para continuar la historia luego del final de la primera parte de la tercera temporada del anime?

El final de la tercera temporada en sus 27 minutos adaptará del capítulo 175 al 180 del manga de Jujutsu Kaisen. Estos siete episodios corresponden a la totalidad de la batalla de la colonia Sendai. Una vez adoptada esta pelea, a la tercera temporada del anime Jujutsu Kaisen, le restarán 40 capítulos para adaptar todo el arco de los juegos del sacrificio (Culling Game).Este es el más largo del manga de Gege Akutami, yaque cuenta con un total de 84 capítulos.

Es así que para continuar en el manga la historia de Jujutsu Kaisen justo donde quedó el episodio final de la primera parte de la tercera temporada, solo deben comenzar a leer desde el capítulo 181 de la obra de Gege Akutami. Una vez termine el arco de los juegos de sacrificio, el anime de Jujutsu Kaisen entrará en su arco final, el cual algunos rumores apuntan a que tendrá el mismo trato que el arco final de Kimetsu no Yaiba.

Todos los arcos argumentales de Jujutsu Kaisen en el manga y el anime

Nombre del arco Capítulos del Manga Episodios del Anime Arco del Niño Maldito 0-1 al 0-4 (4 capítulos) Película Jujutsu Kaisen 0 Arco del Recipiente de Sukuna 1 al 18 1 al 8 Arco de El Enfrentamiento con Mahito 19 al 31 9 al 13 Arco de El Evento de Buena Voluntad de Kioto 32 al 54 14 al 21 Arco de El Origen de la Obediencia 55 al 64 22 al 24 y 30 Arco de El Pasado de Gojo 65 al 79 25 al 29 Arco de El Incidente de Shibuya 79 al 137 30 al 47 Arco de El Juego del Sacrificio 138 al 221 48 al 59 (En emisión) Arco de La Batalla Decisiva en Shinjuku 222 al 271 Por anunciar

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen se puede ver doblada y con subtitulos al español de Latinoamérica en Crunchyrol