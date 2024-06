Guía Kaiju No 8: dónde empezar a leer el manga luego del final del anime

La primera temporada del ‘anime’ Kaiju No 8 ha finalizado y ya se ha confirmado que la segunda temporada tiene luz verde para su producción. Sin embargo, esto no significa que veremos en un futuro cercano el estreno de la segunda temporada de la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Kaiju No 8 de Naoya Matsumoto. Así que mientras conocemos cuándo regresa Hibino Kafka a nuestras pantallas, les compartimos está guía de lectura para que conozcan desde dónde empezar a leer el ‘manga’ Kaiju No 8 ahora que ha terminado la primera temporada del ‘anime’.

Días antes del final de primera temporada del ‘anime’ Kaiju No 8 se conoció el tráiler de su primer videojuego.

¿Cuántos arcos argumentales tiene el ‘manga’ Kaiju No 8 de Naoya Matsumoto?

El ‘manga’ Kaiju No 8 inició su publicación en la aplicación Manga Plus de Shueisha el 3 de julio del 2020. Actualmente, el ‘manga’ de Naoya Matsumoto cuenta con un total de 109 capítulos —los cuales se estrenan todos los jueves— compilados en 12 tankōbon.

Lista de arcos argumentales de Kaiju No 8:

El hombre que se convirtió en Kaiju: capítulos 1 al 11 del ‘manga’ Kaiji No 8. Operación de neutralización de Sagamihara al amanecer: capítulos 12 al 23 del ‘manga’ Kaiji No 8. Asalto a la base de Tachikawa: capítulos 24 al 32 del ‘manga’ Kaiji No 8. La captura del Kaiju No 8: capítulos 33 al 39 del ‘manga’. Arco del Arma Kaiju: capítulos 40 al 55 del ‘manga’ Kaiji No 8. Arco del Usuario Compatible: capítulos 56 al 68 del ‘manga’ Kaiji No 8. Cataclismos: capítulos 69 al 75 del ‘manga’ Kaiji No 8. Arco de la Segunda Ola: capítulos 76 al 95 del ‘manga’ Kaiji No 8. Arco de la Última Ola: Inicia en el capítulo 96 y es el actual arco argumental del ‘manga’ Kaiju no 8.

¿Dónde empezar a leer el ‘manga’ Kaiju No 8 para continuar la historia luego del final de la primera temporada del ‘anime’ en el capítulo 12?

Ahora que ya sabemos cuántos arcos argumentales tiene el ‘manga’ Kaiju No 8, les contaremos desde dónde leer para continuar la historia.

Ahora que con el lanzamiento del episodio 12 del ‘anime’ Kaiju No 8 ha finalizado la primera temporada, sí quieren saber desde dónde leer el ‘manga’ para continuar la historia, deben empezar a leer el ‘manga’ Kaiju No 8 desde el capítulo 40. Este capítulo del ‘manga’ de Naoya Matsumoto da inicio al arco del Arma Kaiju que será el primer en ser adaptado cuándo inicie la segunda temporada del ‘anime’ Kaiju No 8.

Algunos de los hechos de la segunda temporada del ‘anime’ están incluidos en el vídeo promocional del volumen o tankōbon número 3 de la obra Naoya Matsumoto.

