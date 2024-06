Guilty Gear Strive: Dual Rulers es el ‘anime’ del juego de pelea de ArcSys

Arc System Works sigue dándole noticias a los fanáticos de su principal juego de pelea. Ya que, además de la reciente incorporación de Slayer a Strive, la desarrolladora japonesa acaba de confirma que la historia de Guilty Gear será adaptada en un ‘anime’.

¿Quiénes están a cargo de Guilty Gear Strive: Dual Rulers, el ‘anime’ del juego de pelea de Arc System Works?

Arc System Works ha confirmado que SANZIGEN, conocido por su trabajo en BanG Dream! y D4DJ First Mix, será el estudio a cargo del ‘anime’ Guilty Gear Strive: Dual Rulers. Por el momento han sido acreditados Shigeru Morikawa (conocido como Yuu Kou), como director del ‘anime’. Morikawa es conocido por dirigir la película Gekijōban Argonavis: Ryūsei no Obligato. Adicionalmente, el director japonesa es el responsable delos storyboards de las series D4DJ First Mix, D4DJ All Mix y D_Cide Traumerei the Animation. Todas estas producciones a cargo del estudio SANZIGEN. Por otro lado, Norimitsu Kaihō (School-Live!, Astra Lost in Space, Akudama Drive) será el guionista del ‘anime’ Guilty Gear Strive: Dual Rulers. Finalmente, Seiji Mizushima está acreditado como productor asociado del proyecto.

La franquicia Guilty Gear no es ajena para el estudio SANZIGEN, Ya que ellos fueron los responsables de producir el vídeo animado del primer aniversario de Guilty Gear Strive.

¿Cuándo habrá nuevas noticias sobre el ‘anime’ Guilty Gear Strive: Dual Rulers?

Junto con el anuncio, la cuenta oficial en X, antes Twitter, del ‘anime’ Guilty Gear Strive: Dual Rulers confirmó que nuevas noticias sobre esta adaptación serán compartidas durante el panel de Arc System Works en Anime Expo 2024, el cual se llevará a cabo el viernes 5 de julio.

La historia de Guilty Gear comienza con el problema del año 2000 o Y2K. Ante la inminente llegada del nuevo milenio, expertos temían que los sistemas informáticos de todo el mundo pudieran fallar y provocar el caos. En nuestro mundo, la llegada del año 2000 no implicó problemas informáticos de importancia. Sin embargo, los miedos se cumplieron en el de Guilty Gear. Toda la tecnología comenzó a comportarse de forma errática. Aún más preocupante, una entidad desconocida intentó abrirse paso al mundo por medio de dicha tecnología. Conoce un resumen de toda la historia de Guilty Gear en el siguiente enlace.

