Gundam Conference Spring 2026: nueva película de SEED, remasterización de la primera serie, el regreso del anime de Wing y más anuncios

Durante la «Gundam Conference Spring 2026″ Sunrise y Bandai Namco revelaron el proyecto «Road to 50», la iniciativa que prepara el terreno para las celebraciones del aniversario número 50 de la franquicia en 2029. Los anuncios contemplan un nuevo video animado, eventos globales, el establecimiento de un día conmemorativo oficial y el retiro de la icónica estatua de Gundam Unicorn en Tokio.

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Calendario de eventos y todo lo que se ha anunció sobre las celebraciones del aniversario 50 de la franquicia Gundam

Como parte de los adelantos, se estrenó «A Boy With Gundam», un cortometraje de casi seis minutos dirigido por Tsukuro Hayakawa y musicalizado por PEOPLE 1. En el video conmemorativa vemos a tres generaciones de fanáticos en el mundo real inspirados por el Moving Gundam, e incluye un cameo de Amuro Ray.

Además, se confirmó el desarrollo de un proyecto de remasterización que iniciará con la primera serie de televisión, y el desarrollo del «Gundam Landmark Project», una instalación física planificada en Japón para recibir a los seguidores internacionales. Las celebraciones oficiales del 50 aniversario dela franquicia iniciarán formalmente con el «Gundam-Con», evento masivo que se llevará a cabo en el Makuhari Messe de Chiba del 9 al 11 de enero de 2027. Esta feria dedicada a celebrar al «rey» de los Real Robot tendrá torneos, mercancía y música, con entradas distribuidas mediante sorteo pago. Tras su edición en Japón, este evento se expandirá a varias regiones del mundo, las cuales aún no han sido confirmadas.

Una precuela de la última película de Gundam Seed y el regreso de Wing

Se ha anunciado Mobile Suit Gundam SEED Freedom Zero, una precuela de la película Mobile Suit Gundam SEED Freedom. La historia de este proyecto fue escrita durante las etapas de planificación del largometraje original por Chiaki Morosawa, Shigeru Morita y el director Mitsuo Fukuda. Adicionalmente, Naohiro Ogata —productor y director de la junta de Bandai Namco Filmworks— anunció que la saga Mobile Suit Gundam Wing contará con un nuevo proyecto audiovisual de larga duración, cuyo formato específico aún está por confirmarse.

La historia de Gundam Wing recientemente se ha expandido. Ya que, en agosto del año pasado fue lanzado el manga Mobile Suit Gundam Wing 0.5 Point Half Preventer-7. Este esta ilustrado por Sakura Asagi y escrito por Katsuyuki Sumisawa. La historia de este manga conecta los acontecimientos de Endless Waltz con las novelas secuela Gundam Wing: Frozen Teardrop.

¿Cuál será la fecha oficial del «Gundam Day»?

Asimismo, la Asociación de Aniversarios de Japón designó oficialmente el 7 de abril como el «Gundam Day» a partir de 2027. Esta fecha es importante para la franquicia. Ya que, conmemora el estreno de la serie original en 1979. Por otra parte, el Museo Nacional de Tokio organizará una exhibición dedicada al creador Yoshiyuki Tomino en 2029. Finalmente, se confirmó que la estatua RX-0 Unicorn Gundam de Odaiba será retirada a finales de agosto de 2026 tras portar calcomanías de su «versión final», dando paso también a una colaboración ampliada con Hololive Productions que integrará a talentos de Hololive English.

Fuente: ガンダムカンファレンス SPRING 2026