Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe, esta es la fechad e estreno de la segunda película en Netflix

Luego de un exitoso paso por las salas de cine, Netflix anunció oficialmente la llegada a su catálogo de Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe (Kidō Senshi Gundam: Senkō no Hathaway – Circe no Majo), la segunda película de la trilogía que adaptará las novelas escritas por Yoshiyuki Tomino e ilustradas por Haruhiko Mikimoto.

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Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe fue un rotundo éxito en la taquilla japonesa tras su debut en cines el pasado 30 de enero, donde alcanzó el primer lugar en su primer fin de semana, acumulando más 14.6 millones de dólares y vendiendo 511.500 entradas en sus primeros tres días de exhibición.

¿Cuál es la fecha de estreno de Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe en Netflix?

La segunda película de la trilogía Gundam Hathaway estará disponible en el catálogo global de Netflix a partir del 31 de agosto. El largometraje cuenta con la participación de la artista estadounidense de R&B SZA, cuyo tema «Snooze» del 2022 se utiliza como canción de apertura, mientras que SennaRin interpreta el tema «ENDROLL» junto a Yōhei Kawakami del grupo Alexandros, en una parte clave de la película.

¿Cuál es la historia de Mobile Suit Gundam Hathaway?

Gundam: Hathaway es una trilogia de tres películas animadas, las cuales adaptan una serie de novelas escritas por Yoshiyuki Tomino e ilustradas por Haruhiko Mikimoto. Estas tres novelas debutaron en febrero de 1989 y terminaron de ser publicadas el 1 de abril de 1990, por la editorial Kadokawa Shōten. El argumento de la primera película empieza en UC 0105, 12 años después de «la segunda guerra de Neo Zeon». En esta nueva era la paz en la tierra y sus colonias se ve abruptamente interrumpida por una organización terrorista llamada «Mafty». Esta organización tiene como fin evitar que la Federación Terrestre privatice el planeta para salvaguardar los intereses de la clase más privilegiada. Es así como «Mafty» y su líder Hathaway Noa, el hijo de Bright Noa, deben luchar por la igualdad de la humanidad.

La historia de Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe continúa siguiendo a Hathaway Noa mientras lidia con sus sentimientos no resueltos por Gigi y su misión con la organización MAFTY. Por otra parte, Kenneth prepara la supresión de dicho grupo, mientras la presencia de Gigi altera el destino de ambos hombres.Todo esto ambientado con subtramas de guerra, política y una tormenta de sentimientos.

Fuente: Netflix