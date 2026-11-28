El equipo de producción de Mobile Suit Gundam Seed Freedom Zero, la precuela de la película Mobile Suit Gundam Seed Freedom, reveló un nuevo tráiler y póster promocional. El adelanto oficial confirma cuáles son las canciones principales de la cinta y los artistas que las interpretan. El tema de apertura se titula «ABSOLUTE ZERO» y está a cargo de Takanori Nishikawa —conocido por interpretar múltiples temas musicales de esta franquicia de Gundam con la banda T.M Revolution— junto con t.komuro. Por otra parte, el tema de cierre lleva por nombre «Yūgure o Matsu Nostalgia» y es interpretado por el dúo See-Saw, conformado por Chiaki Ishikawa y Yuki Kajiura. Ellas son ampliamente conocidas por los seguidores de Gundam Seed. Ya que, han interpretado varios de los endings más famosos de la serie.

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¿Cuándo sale o es la fecha de estreno de Gundam Seed Freedom Zero?

De acuerdo con el anuncio oficial, la película Mobile Suit Gundam Seed FREEDOM ZERO se estrenará en los cines japoneses el próximo 15 de enero de 2027. Posteriormente, el largometraje llegará a las salas de cine de Norteamérica en febrero de 2027. Sin embargo, desconocemos si Gundam Seed Freedom Zero tendrá una distribución en cines de Latinoamérica. El proyecto cuenta con la dirección de Mitsuo Fukuda bajo la producción de SUNRISE y Bandai Namco Filmworks.

¿Cuál es la historia de la película Gundam Seed Freedom Zero?

El guión de Gundam Seed Freedom Zero fue escrito hace 20 años. A cargo de la escritura estuvo el propio Fukuda y su fallecida esposa Chiaki Morosawa. Junto a ellos también participó Shigeru Morita mientras planificaban la entrega anterior, y originalmente estaba pensado para lanzarse como un anime OVA. La historia se sitúa temporalmente durante el proceso de fundación de Compass, la Organización Mundial de Vigilancia de la Paz.

Detrás de esa aparente calma, el protagonista de Gundam Seed Destiny, Shinn Asuka, pierde de vista su propio camino. Además, Shin atraviesa un profundo conflicto interno mientras cuestiona el verdadero significado de volver a luchar. El tráiler también muestra que el Gundam Strike Freedom es robado por un grupo desconocido. Estos ladrones lo usan para arrasar una base militar con una potencia de fuego abrumadora. En esta entrega regresan personajes como Lunamaria Hawke, Agnes Giebenrath, Yzak Jule, Kira Yamato, Lacus Clyne y Athrun Zala. Adicionalmente, el tráiler también confirma el regreso de Alexei Konoe, Arnold Neumann y Dalida Lolaha Chandra II.

Fuente: ガンダムチャンネル