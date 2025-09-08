Ha sido anunciada una película de Assassination Classroom para celebrar décimo aniversario del anime

La revista semanal Shonen Jump, de la editorial Shueisha, anunció en su el número 41 del 2025 una nueva película de la obra Assassination Classroom del mangaka Yūsei Matsui, conocido por su manga debut; Majin Tantei Nōgami Neuro. El filme, que formará parte de los proyectos que buscan celebrar el décimo aniversario de la adaptación al anime.

¿Cuándo sale la película de Assassination Classroom?

La adaptación al anime de Assassination Classroom también llegó a la televisión en Latinoamérica.

La película de Assassination Classroom llevará por título Gekijōban Ansatsu Kyōshitsu Minna no Jikan y su estreno en Japón está programado para el 20 de marzo de 2026. Por el momento se desconoce si la película de Assassination Classroom llegará a nuestra región. Sin embargo, estaremos pendientes de los comunicados oficiales para confirmarles si esta película llegará a las salas de cine de Latinoamérica.

El manga, Assassination Classroom, se publicó en la revista Shonen Jump desde 2012 hasta 2016. A partir de ella se crearon varias adaptaciones, incluyendo una serie de televisión de 22 episodios que se transmitió en 2015 y una segunda temporada de 25 episodios en 2016. Una película animada se estrenó en Japón en noviembre de 2016. La primera temporada comenzó a emitirse en agosto de 2020 a través de Toonami, mientras que la segunda temporada se lanzó en 2022.

Además de las producciones animadas, la obra de Yūsei Matsui cuenta con dos películas de acción real. Estas se estrenaron en Japón en marzo de 2015 y marzo de 2016, respectivamente. Por el momento solo sabemos que la nueva producción incluirá una recopilación de episodios que no se emitieron en el anime original por cuestiones de tiempo. Según declaraciones de Yūsei Matsui, autor del manga, la película es una continuación de la historia principal, además de ser un proyecto de aniversario.

Vía: ANN