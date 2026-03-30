Hajime no Ippo: el estreno del capítulo 1516 del manga se ha pospuesto por una pausa indefinida del autor

El 2026 inicio con el manga de Hajime no Ippo en pausa por motivos de salud de su autor, George Morikawa. Es por esta razón que el primer capítulo del manga de Hajime no Ippo que fue publicado en el 2026 fue el 1512 la última semana de enero. Sin embargo, luego de esta pausa el ritmo de publicación del manga de Hajime no Ippo siguió siendo irregular. Ya que, solo llegaron a las páginas de la revista semanal de la editorial Kodansha tres capítulos. Este último, el 1515, llegó a la Weekly Shonen Magazine la primera semana de marzo. Desde entonces se desconocía cuándo regresará el manga de Hajime no Ippo con el capítulo 1516.

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¿Cuál es la causa del hiatus de George Morikawa, el autor del manga Hajime no Ippo?

George Morikawa, creador del manga Hajime no Ippo, comunicó a través de su cuenta personal que la obra entra en una pausa indefinida debido a problemas de salud que requirieron su hospitalización inmediata. Según la información compartida directamente por Morikawa, este lunes ingresó al hospital para someterse a una intervención quirúrgica abdominal. Aunque no se han especificado detalles sobre el diagnóstico médico, el autor mencionó que es la primera vez que se enfrenta a una operación de este tipo. En sus publicaciones, Morikawa mostró imágenes de su habitación de hospital, incluyendo amuletos japoneses (omamori) destinados a la salud y la protección.

¿Cuándo regresa el manga de Hajime No Ippo con el capítulo 1516?

Respecto al retorno de la serie, Morikawa estimó que su periodo de recuperación y tratamiento se extenderá por aproximadamente un mes, siempre que el proceso postoperatorio evolucione favorablemente. Si se cumple este cronograma, la publicación de Hajime no Ippo podría reanudarse durante el mes de mayo de 2026.

En consecuencia, el lanzamiento del capítulo 1516 queda pospuesto hasta que el autor reciba el alta médica y esté en condiciones de retomar el trabajo, algo que sabremos en un mes. En la publicación con la que confirmó su hospitalización, el autor de Hajime no Ippo compartió un borrador de una página del manga, posiblemente un borrador del capítulo 1516, indicando su intención de regresar a trabajar lo antes posible.

Lo que puede ser el borrador del capítulo 1516 del manga de Hajime no Ippo muestra a Sendo atacando a Ricardo, el cual se ve afectado por el anterior ataque del tigre de Naniwa.

Hajime no Ippo debutó en 1989 en las páginas de la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha y celebró la circulación de más de 100 millones de copias en julio de 2023. Desde entonces, la obra ha tenido varias pausas esto debido, no solo a la salud de su autor (George Morikawa); sino también a que él se desempeña como manager de boxeadores profesionales de su gimnasio. Kodansha publicó el volumen recopilatorio número 140 en enero.

Fuente: cuenta oficial de George Morikawa en X