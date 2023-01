Hajime no Ippo: de cómo George Morikawa decidió el final del ‘manga’

Desafortunadamente es normal que algunos ‘manga’ o ‘anime’ tengan un final abierto. Sin embargo, el desafortunado deceso del ‘mangaka’ Keitaro Miura (Berserk) nos mostró que actualmente es posible que una obra (manga) pueda continuar luego de la muerte de su autor.

Mamoru Takamura de Hajime no Ippo dibujado por Kentaro Miura, autor de Berserk.

George Morikawa fue uno de los ‘mangaka’ más afectados con la partida de Kentaro Miura. Así quedó evidenciado en un sentido hilo, que el autor del ‘manga’ Hajime no Ippo compartió en su cuenta oficial en Twitter. En este hilo, Morikawa recuerda una anécdota de él y miura cuándo eran jóvenes. En esta, Kentaro Miura le permitió ver su libro de bocetos dónde él ya tenía un dibujo de un Hada (Puck), una marca y un espadachín con un mandoble (Guts). Al final, le pide disculpas a su amigo por hablar sin su permiso, no sin antes agregar que tanto el ‘manga’ de Hajime no Ippo como el de Berserk iniciaron su publicación casi en paralelo.

Sin duda este hecho afecto a George Morikawa ‘mangaka’ a cargo de Hajime no Ippo, uno de los ‘manga’ más largos que se encuentra actualmente en circulación.

George Morikawa ya decidió el final del ‘manga’ Hajime no Ippo

Es normal que algunos fanáticos del ‘manga’ y el ‘anime’ digan «nunca veremos el final de Captain Tsubasa, Detective Conan, One Piece o Hajime no Ippo. Sin embargo, el paso del tiempo es inclemente y algunos ‘mangaka’ como Yōichi Takahashi de 62 años ya anunció que su ‘manga’ Captain Tsubasa finalizará luego del último arco actual, lo cual dejará a los fanáticos de su obra con el deseo de poder ver a Japón ganar la copa del mundo. George Morikawa, quien actualmente tiene 57 años, es consciente de eso y por medio de otro hilo —cargado de nostalgia— ha comunicado que el ya decidió cómo será el final del ‘manga’ Hajime no Ippo.

Conoce los otros ‘manga’ de George Morikawa

De izquierda a derecha: Silhouette Night (1983), Kazuya NOW (1986), Signal Blue (1986) y Ai ni Iku Yo (2012) los otros ‘manga’ de George Morikawa.

Portada del primer volumen o tankōbon del ‘manga’ Hajime no Ippo.

En el hilo, Morikawa —antes de hablar sobre el final del ‘manga’ Hajime no Ippo— recuerda que empezó su carrera a los 17 años y que en enero del 2023 cumple 40 años como ‘mangaka’. No obstante, y a pesar del éxito que ha cosechado alrededor del mundo gracias a Hajime no Ippo, Morikawa dice que no tiene nada de lo que se pueda sentir orgulloso. Ya que aún no ha dibujado un final para una de sus obras (manga). Es por esta razón que él cuenta que ya ha decidido cuál será el final del ‘manga’ Hajime no Ippo.

George Morikawa continua su declaración contando que él no ha podido controlar el ritmo, en el cual cuenta su historia semanalmente y tiene claro que ya tiene una edad en la que no puede sostener el mismo ritmo de trabajo. Es por esta razón que quiere alcanzar su meta —finalizar el ‘manga’ Hajime no Ippo— mientras aún tiene fuerzas.

一歩の最終回を自分の目で確認した時、ようやく一作描き終えて一人前の漫画家になれたと思えるのかなあ。 — 森川ジョージ (@WANPOWANWAN) January 27, 2023 «Me pregunto si cuándo vea el episodio final de Hajime no Ippo publicado me convertiré en un ‘mangaka’ hecho y derecho».

A las sentidas palabras de Morikawa, los fanáticos del ‘manga’ Hajime no Ippo reaccionaron con nostalgia, palabras de agradecimiento hacia el ‘mangaka’ y ánimos para en un futuro cercano poder disfrutar junto al padre de Makunoichi Ippo el final de su aventura.

¿Quién es George Morikawa y cómo nació Hajime no Ippo?

Continúa leyendo para conocer una guía de cómo y dónde ver y leer el ‘anime’ y ‘manga’ de Hajime no Ippo.

Jyoji Morikawa (森川 ジョージ) —conocido como George Morikawa por la occidentalización de su nombre— nació en el año 1966 en Tokio. Morikawa inició su carrera como asistente de Shuichi Shigeno —autor de Initial D y MF Ghost—. En sus inicios como ‘mangaka’, algunos de los asistentes de Morikawa fueron Kentaro Miura (Berserk) y Kaori Saki (Smash!).

En 1987 todos los ‘manga’ que Morikawa tenía en circulación fueron cancelados y le dijo a su editor que su próximo trabajo sería el último. Sin saber el tema central de su último ‘manga’, Morikawa escuchó a su equipo editorial. Gracias a esto decidió seguir los consejos y aceptar el reto de hacer un ‘manga’ de boxeo.

Primer borrador del ‘manga’ Hajime no Ippo.

Así dio inicio en 1989 —lo que para George Morikawa es su última y más importante obra— Hajime no Ippo, la cual pronto se volvió —y aún sigue siendo— el ‘manga’ insignia de la revista Weekly Shōnen Magazine de la editorial Kōdansha. Actualmente, George Morikawa —además de ser ‘mangaka’— es dueño del gimnasio JB Sports. Este es hecho a semejanza del gimnasio Kamogawa del ‘manga’ Hajime no Ippo y de vez en cuando hace de segundo (second) en peleas de los boxeadores de su gimnasio.

¿Guía para conocer dónde ver el ‘anime’ de Hajime no Ippo?

Si quieren conocer dónde a ver el ‘anime’ Hajime no Ippo para repasarlo ahora que George Morikawa anunció que ha decidido cuál será el final del ‘manga’, les tenemos buenas noticias. Ya que recientemente, Netflix empezó a agregar la primera serie a su catálogo. Así que para ver Hajime no Ippo localizada al español de Latinoamérica, antes del final del ‘manga’, les contamos que Netflix cuenta con los episodios 1 al 38 subtitulados y doblados al español de Latinoamérica. Esperamos que durante el 2023 Netflix agregue los 76 episodios de la primera serie de Hajime no Ippo a su catálogo.

Guía de series, OVAs y especiales de televisión del ‘anime’ Hajime no Ippo:

Hajime no Ippo (2004): la primera adaptación cuenta con un total de 76 episodios y abarca del capítulo 1 al 268 del ‘manga’ de George Morikawa. Actualmente, esta serie está siendo agregada al catálogo de Netflix.

la primera adaptación cuenta con un total de 76 episodios y abarca del capítulo 1 al 268 del ‘manga’ de George Morikawa. Actualmente, esta serie está siendo agregada al catálogo de Netflix. Hajime no Ippo: Mashiba vs. Kimura – Execution (2003) : esta OVA abarca desde el capítulo 269 hasta el 289 del ‘manga’. Esta OVA no es distribuida de manera oficial en Latinoamérica y se encuentra en YouTube.

: esta OVA abarca desde el capítulo 269 hasta el 289 del ‘manga’. Esta OVA no es distribuida de manera oficial en Latinoamérica y se encuentra en YouTube. Hajime no Ippo: Champion Road (2003) : el especial de TV de Hajime no Ippo adapta desde el capítulo 290 hasta el 315 del ‘manga’. Este especial no cuenta con una distribución para nuestra región, pero se puede ver en YouTube.

: el especial de TV de Hajime no Ippo adapta desde el capítulo 290 hasta el 315 del ‘manga’. Este especial no cuenta con una distribución para nuestra región, pero se puede ver en YouTube. Hajime no Ippo: New Challenger (2009): la segunda temporada (2) del ‘anime’ abarca desde el capítulo 316 y se extiende hasta el 397 del ‘manga’ de George Morikawa. Esta serie, en su momento, fue transmitida por Crunchyroll pero ahora ya no se encuentra en su catálogo. Sin embargo, se encuentra en YouTube.

la segunda temporada (2) del ‘anime’ abarca desde el capítulo 316 y se extiende hasta el 397 del ‘manga’ de George Morikawa. Esta serie, en su momento, fue transmitida por Crunchyroll pero ahora ya no se encuentra en su catálogo. Sin embargo, se encuentra en YouTube. Hajime no Ippo: Rising (2013): la tercera y última temporada (3) —hasta el momento— del ‘anime’ abarca desde el capítulo 398 hasta el 558 del ‘manga’. Actualmente, Hajime no Ippo: Rising se puede ver en japonés con subtítulos al español a través de Crunchyroll.

Así que si siguen esta guía para conocer cómo y dónde ver el ‘anime’ de Hajime no Ippo conocerán que para continuar la historia después del ‘anime’ deben empezar a leer desde el capítulo 558 del ‘manga’ de George Morikawa.

