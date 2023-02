Hanma Baki: cinco peleas para repasar antes del inicio de la segunda parte

Ha pasado más de un año desde el estreno de la primera parte (1) de Hanma Baki en Netflix y desde entonces solo hemos conocido solo un breve tráiler, de la parte 2 del ‘anime’ que adaptará el arco de Pickle del ‘manga’ Baki: Son of Ogre. Durante este tiempo, Netflix ha anunciado una nueva temporada de Kengan Ashura y actualmente ya emitió los primeros episodios de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok). Sin embargo, a pesar de que gracias a la cuenta oficial en Twitter de Kengan Ashura sabemos que en Anime Japan 2023 se estrenará un tráiler de su nueva temporada, se desconoce si la parte 2 o nueva temporada de Bakki Hanma sea estrenada este año en Netflix.

Es por esta razón, que en GamerFocus haremos una serie de artículos sobre la obra de Keisuke Itagaki para preparar motores antes del anuncio del a fecha de estreno de la parte 2 del ‘anime’ Hanma Baki. En nuestro primer artículo especial de Baki repasaremos las que, para nosotros, son las cinco (5) mejores peleas de lo que va adaptado al ‘anime’ de los ‘manga’ de la franquicia Grappler Baki.

Índice de las mejores peleas adaptadas al ‘anime’ de la franquicia Baki

Doppo Orochi Vs Gouki Shibukawa

Doppo Orochi, padre adoptivo de Kasumi Doppo, apareció por primera vez en el primer capítulo del ‘manga’ Grappler Baki y en él ‘anime’ Doppo debutó en el OVA de 1996.

Gouki Shibukawa, maestro de Aiki y veterano de la segunda guerra mundial, apareció por primera vez en

Algo que pierden los espectadores al empezar a ver Baki desde el arco de los presos, donde empezó Netflix, es que se saltan la introducción de los personajes secundarios de la obra de Keisuke Itagaki. Dos de estos grandes personajes secundarios de la franquicia Baki son Doppo Orochi y Gouki Shibukawa, los cuales no solo conocen a Baki desde los 12 años, sino que también han ayudado al desarrollo del hijo del Ogro y por ende prepararlo para el día en que Yujiro Hanma luche a muerte con Baki —su hijo—.

La pelea de entre Doppo Orochi y Gouki Shibukawa, en el ‘manga’ Grappler Baki inicia en el capítulo 306 y se extiende hasta el 313. Por otro lado, en el ‘anime’ el encuentro entre Doppo Orochi y Gouki Shibukawa se desarrolla en el episodio 17. Sin embargo, a pesar de la corta duración de este combate, fueron revelados los pasados y las motivaciones de cada uno de estos maestros de artes marciales. Adicionalmente, en la pelea entre Doppo Orochi y Gouki Shibukawa vemos varias de las técnicas que ambos usarán en las posteriores adaptaciones de Netflix.

Kaoru Hanayama Vs Spec

Kaoru Hanayama debutó en el capítulo 82 del ‘manga’ y en el ‘anime’ su primera aparición es en el segundo capítulo de la primera serie de Baki.

Hanayama es el personaje con las convicciones más fuertes en la historia de la franquicia Baki. Este joven, porque, aunque no lo parezca es contemporáneo de Baki, carga a sus hombros con toda la responsabilidad de su familia y siempre respeta las reglas en una lucha. Hanayama es de los pocos personajes de la franquicia Baki que cuenta con dos ‘manga’ spin off y constantes apariciones en los arcos argumentales de la obra de Keisuke Itagaki.

Una lucha sin reglas

La pelea entre Hanayama y Spec también es recordada por el canal oficial de Baki en YouTube. La parte dos la pueden ver en el siguiente enlace.

Por otro lado, Spec, uno de Los Convictos Más Malvados del Corredor de la Muerte, debutó en capítulo 3 del segundo ‘manga’ de Baki y nos dejó —junto a Kaoru Hanayama— una de las mejores peleas de todo el arco de los convictos y hasta de la franquicia Baki. En esta pelea contrastan los estilos de lucha de ambos personajes. Por un lado tenemos a Hanayama, el cual no usa ninguna arma. Por otro lado, Spec —además de contar con una fuerza aterradora— se vale de cualquier truco sucio e incluso el uso de armas de fuego y explosivos para atacar a su rival.

En el combate entre Hanayama y Spec queda demostrada la fuerte amistad que hay entre el protagonista y el líder ‘yakuza’.

En el ‘manga’ la pelea entre Hanayama y Spec inicia en el capítulo 29 y culmina en el 40. Mientras tanto, en el ‘anime’ del 2018 que se encuentra en Netflix el encuentro entre estos dos luchadores se desarrolla en los episodios 5 y 6.

Jack Vs Baki Hanma

Jack hará lo que sea por derrotar a Yujiro Hanma.

Todos conocemos muy bien a Baki, pero es bueno parar un poco y mirar a su hermanastro. Jack Hanma es un personaje sumamente interesante en la obra de Itagaki. Ya que, además de ser uno de los secundarios con una evolución constante —incluso en el ‘manga’ actual de la franquicia llamado Baki-Dou— es también un personaje atípico para un ‘shonen’ de pelea. Esto porque, lejos de tener rencor por el protagonista muestra amor fraternal. Adicionalmente, Jack Hanma —en su pasado— sufría por sobre entrenamiento. Esto en la realidad, a diferencia de los ‘shonen’ donde el que más entrena es el que evoluciona, si tiene un impacto negativo en el cuerpo. Esto combinado con su pasado y estilo de pelea hacen de Jack Hanma uno de los mejores personajes de (Baki) la obra Keisuke Itagaki

La primera aparición de Jack «Hammer» —como se hacía llamar este personaje antes de ser revelado que es un hijo ilegitimo de Yujiro Hanma— en el ‘manga’ es en el capítulo 185. En el ‘anime’, Jack aparece desde el episodio 4. Sin embargo, su lucha contra Baki, una de las mejores peleas de toda la franquicia, solo sucede hasta el episodio 20 del ‘anime y se extiende hasta el 23. En el ‘manga’ la pelea entre los hermanos Hanma se ubica en el capítulo 341 y culmina, luego del pasado de la guerra de Vietnam que cuenta como Yujiro Hanma conoció a la madre de Jack en el capítulo 367 del ‘manga’ Grappler Baki.

Este vídeo del canal canal «El gran Vaixer» en YouTube nos retrata un poco de lo que es la rivalidad entre Jack y Baki Hanma.

La final del arco del torneo de poder máximo es una de las mejores pelas de la franquicia Baki

Esta es la segunda pelea del arco del torneo de poder máximo que referenciamos en esta lista de las mejores peleas de la franquicia Baki. Sin embargo, cabe resaltar que es la que más carga argumental tiene en todo nuestro listado. Esto debido a que durante el enfrentamiento entre los dos hermanos Hanma conocemos también el pasado de Yujiro y su primer encuentro con Biscuit Oliva.

En la lucha quedan muy claras las preferencias de estilos y las particularidades de cada uno de los hermanos Hanma.

El estilo de pelea de Jack Hanma, a diferencia del de Baki, es brutal, visceral y es referenciado por sus rivales como el de un animal salvaje. Mientras tanto, Baki pelea con movimientos técnicos rápidos y en ocasiones —haciéndole uso al nombre del primer ‘manga’ «Grappler Baki»— busca ganar las peleas con certeros agarres. Adicionalmente, el amor y respeto que ambos hermanos Hanma se tienen ambientan una lucha sin cuartel donde Baki logra despertar el «demonio» de su espalda y por ende empezar a ser visto como un digno rival para el Yujiro Hanma. Por toda está carga de acción y emoción es que esta es, para nosotros, una de las mejores peleas que hay en el ‘manga’ y ‘anime’ de Baki.

Yujiro Hanma VS Kaku Kaioh

Kaku Kaioh es el único personaje, en lo que va adaptado al ‘anime’ de la franquicia Baki, que ha logrado «humillar» al Ogro —Yujiro Hanma—.

No podíamos hacer un listado de las mejores peleas del ‘anime’ Baki sin referenciar al menos una de los enfrentamientos de Yujiro Hanma. Así que, nuestra elección en esta lista fue el encuentro entre Kaku Kaioh y Yujiro Hanma. Este combate facilmente puede ser considerado como la mejor pelea del segundo ‘anime’ que distribuyó Netflix, el cual adaptó el segundo arco argumental del ‘manga’ New Grappler Baki.

El Youtuber Doble Cero en su canal cuenta con un ‘freestyle’ que narra la lucha entre Kaku Kaioh y Yujiro Hanma, una de las mejores peleas de todo el ‘anime’ Baki.

La pelea entre Kaku Kaioh y Yujiro Hanma, quien debutó en el primer episodio de Baki (2020) y en el capítulo 178 del ‘manga’ New Grappler Baki, muestra cómo el Ogro —a pesar del gran poder que tiene— es capaz de retroceder si percibe el peligro. Adicionalmente, Kaku Kaioh logro sobrevivir a la lucha contra Yujiro Hanma fingiendo su muerte. Esto si bien fue una derrota para el equipo de China, pero no significo que el torneo Raitai tuviera un ganador, en la cabeza del Ogro no se sintió como una victoria plena y real.

La pela de Yujiro Hanma Vs. Kaku Kaioh se desarrolla desde el capítulo 225 hasta el 240 del ‘manga’ New Grappler Baki, Mientras tanto, en el ‘anime’ esta pelea se puede encontrar en los episodios 7 y 8 de Baki del 2020 de Netflix.

Baki Hanma Vs Biscuit Oliva

Con la lucha entre Baki y Biscuit Oliva terminamos nuestra lista, pero iniciamos con el repaso antes de la segunda temporada (2) de Hanma Baki (Son of Ogre)

La última lucha que ha sido adaptada por Netflix es la encargada de cerrar nuestro listado de las mejores peleas del ‘anime’ Baki. Esta pelea, la cual se desarrolla desde del episodio 10 al 12 de la primera parte del ‘anime’ Hanma Baki de Netflix. En el ‘manga’ Hanma Baki: Son of Ogre la pelea entre Biscuit Oliva y Baki inicia en el capítulo 64 y finaliza en el 78.

Biscuit Oliva, debutó durante el ‘flashback’ a la guerra de Vietnan al final de la saga del torneo de poder máximo

Si bien esta pelea no tiene una carga argumental como la de los hermanos Hanma, sí es un escalón muy importante para la lucha entre Yujiro y Baki Hanma. Ya que psicológicamente, Baki —luego de la lucha contra Biscuit Oliva— queda preparado para regresar a casa y retar a Yujiro.

Ya conocimos las mejores peleas del ‘anime’ de la franquicia Baki, ahora es momento de repasar antes del inicio de la segunda parte (2) de Hanma Baki (Son of Ogre)

El Youtuber MegaR repasa con un ‘freestyle’ el arco de los desencadenados que adaptó Netlix en la primera parte del ‘anime’ Hanma Baki, el cual está por recibir el anuncio del inicio de la segunda parte (2).

El 2023 inicio con una «filtración» de lo que sería la batalla entre Baki y Yujiro «el Ogro» Hanma en ‘anime’. Esta animación proviene de una de las últimas máquinas de pachinko ambientadas en la obra de Keisuke Itagaki. Pero mientras Netflix anuncia el regreso de Baki Hanma en la segunda parte (2) del ‘anime’ que adapta el ‘manga’ Son of Ogre. Les compartimos dónde pueden ver todas las temporadas del ‘anime’ Baki para que repasen la historia de los Hanma, antes del regreso de la adaptación de Netflix llamada Hanma Baki (Son of Ogre).

